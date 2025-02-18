"Импровизированная сценка": в школе №309 прокомментировали инцидент с имитированным избиением военного

Директор школы, где произошел инцидент, вечером решила дать свой комментарий относительно события. Она назвала ситуацию "недопустимой", заверила, что сценка не была частью сценария, а также пообещала провести воспитательные работы с учениками.

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Во время праздничного концерта в столичной школе №309 ученики показали на сцене спектакль, в котором фигурировал военный: по сюжету сценки, его избил гражданский гражданин. Только после того, как в сети активно распространили видео со сценкой возмущенные украинцы, а министр образования Украины Оксен Лисовой отозвался о событии, в администрации школы решили дать комментарий. Его написала вечером 17 февраля директор учебного заведения, в котором произошел инцидент.

Она попросила прощения перед всеми, кого сценка "задела или обидела", а также сообщила о том, что сейчас осуществлено в учебном заведении и что планируется для того, чтобы урегулировать ситуацию.

"Мы уже провели служебное расследование, собрали объяснения от всех причастных и проинформировали соответствующие органы", — написала директор.

В результате такого "расследования", как сообщила руководительница учебного заведения, она выяснила, что эта сценка с избиением военного не была частью запланированной праздничной программы. Что касается надзора педагогов за тем, что готовят дети, то он "оказался недостаточным".

"Ученики, которые создали сценку, не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста", — говорится в сообщении.

Также директор заведения написала о том, что в школе уже запланировали "воспитательные мероприятия" для учеников. Среди них — разговоры с военными и "цикл уроков по медиаграмотности". В то же время в школе "усилят контроль" за организацией и проведением воспитательных мероприятий, заверила руководительница.

Напомним, в сети активно обсуждали инцидент в одной из киевских школ, где дети во время спектакля продемонстрировали избиение военнослужащего ВСУ, которое совершал гражданский гражданин. На нем было видно, как к человеку в военной форме подходит гражданский, который одним ударом сбивает его с ног. Об этом Фокус сообщал 17 февраля.

Вскоре на скандал отреагировал министр образования Оксен Лисовой, который сказал, что ему "дико" от увиденного. По его словам, это "позорно" и "недопустимо" в то время, когда уже третий год продолжается полномасштабное вторжение. Подробности Фокус рассказывал в отдельном материале.