"Мне лично дико": министр образования отреагировал на сценку в школе Киева с избиением военного

Кроме Министерства образования на выступление школьников отреагировали в ювенальной полиции Киева. По данному факту проводят проверку и общаются с "актерами".

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Министр науки и образования Украины Оксен Лисовой отреагировал на концертное выступление учеников 309-й школы в Киеве, где они показали избиение украинского военного. Он назвал это событие позорным. Об этом он написал в своем "Фейсбук".

"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11 году войны. Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления", — написал министр.

Он сообщил, что имел личный телефонный разговор с директором школы и требовал от нее провести служебное расследование и собрать объяснения от всех, кто участвовал в этом "действе" и в подготовке к нему.

В ювенальной полиции проводят проверку

В то же время ювенальные полицейские Киева сообщили, что начали расследование по факту ученического выступления со сценкой об избиении военного.

"Информацию о праздничном мероприятии, на котором школьники представили зрителям спектакль с якобы избиением военного ТЦК, правоохранители обнаружили в соцсетях. Сейчас сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами", — говорится в сообщении.

Кроме того, управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая.

Ранее под Киевом нашли избитого преподавателя Львовского университета Степана Бильченко. По словам его друга Владислава Кононова, это произошло после того, как его якобы похитили представители ТЦК во Львове.