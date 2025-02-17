"Мені особисто дико": міністр освіти відреагував на сценку в школі Києва з побиттям військового

Крім Міністерства освіти на виступ школярів відреагували у ювенальній поліції Києва. За цим фактом проводять перевірку і спілкуються з "акторами".

Related video

Міністр науки і освіти України Оксен Лісовий відреагував на концертний виступ учнів 309-ї школи в Києві, де вони показали побиття українського військового. Він назвав цю подію ганебною. Про це він написав у своєму "Фейсбук".

"Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11 році війни. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву", — написав міністр.

Він повідомив, що мав особисту телефонну розмову з директоркою школи і вимагав від неї провести службове розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому "дійстві" та у підготовці до нього.

У ювенальній поліції проводять перевірку

Водночас ювенальні поліцейські Києва повідомили, що почали розслідування за фактом учнівського виступу зі сценкою про побиття військового.

"Інформацію про святковий захід, на якому школярі представили глядачам виставу з нібито побиттям військового ТЦК, правоохоронці виявили у соцмережах. Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами", — йдеться у повідомленні.

Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку.

Раніше під Києвом знайшли побитого викладача Львівського університету Степана Більченка. За словами його друга Владислава Кононова, це сталося після того, як його нібито викрали представники ТЦК у Львові.