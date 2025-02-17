У школі Києва діти розіграли сценку з побиттям військового: бійці відреагували (відео)

У коментарях під публікацією українські військовослужбовці закликали міністра освіти України Оксена Лісового розібратися у ситуації, зокрема з'ясувати, хто з вчителів школи узгодив такий номер в програмі концерту.

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У школі №309 Києва під час святкового концерту учні одного із класів представили номер. У ньому фігурував військовий, якого побив цивільний. Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев оприлюднив мережі виступ учнів.

На відео зафільмований фрагмент святкового концерту. Під час номеру на сцену виходить людина у військовій формі з папкою в руках. До нього підходить хлопець у цивільній формі і одним ударом збиває його із ніг.

"Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця — це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник", — написав він.

Віталій Саранцев задався питанням з приводу того, як громадськість дійшла до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни —став предметом висміювання на рівні шкільних заходів і припустив, що у цьому винні дорослі, які самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК", в той час поки справжні злочинці сидять у Кремлі.

"Війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а "втащити" йому — прояв героїзму, то всім нам — величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить", — підсумував він.

Реакція на шкільну сценку військових та громадськості

У коментарях під публікацією українські військовослужбовці закликали міністра освіти України Оксена Лісового розібратися у ситуації, зокрема з'ясувати, хто з вчителів школи узгодив такий номер в програмі концерту.

Поки що міністр на скандал зі сценкою не відреагував.

На сторінці 309-ї школи поки що скандал із виступом на концерті на честь Дня Валентина поки не коментували, але вже почали отримувати гнівні коментарі від українців.

У Дарницькій райдержадміністрації Києва прокоментували ситуацію, яка склалася у ЗОШ №309. Тут заявили, що проведуть розслідування.

"З метою розслідування факту, зафіксованого під час проведення святкового заходу у школі №309, під час якого учні продемонстрували побиття представника ТЦК — управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Рівненській області військовозобов'язані чоловіки побили працівників ТЦК та СП. Їм завдали тяжкі тілесні ушкодження та пошкодили їхній автомобіль.

5 лютого повідомлялося, що в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. В результаті вибуху загинув чоловік, ще четверо людей поранені.