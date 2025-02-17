В школе Киева дети разыграли сценку с избиением военного: бойцы отреагировали (видео)

В комментариях под публикацией украинские военнослужащие призвали министра образования Украины Оксена Лисового разобраться в ситуации, в частности выяснить, кто из учителей школы согласовал такой номер в программе концерта.

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В школе №309 Киева во время праздничного концерта ученики одного из классов представили номер. В нем фигурировал военный, которого избил гражданский. Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев обнародовал в сети выступление учеников.

На видео заснят фрагмент праздничного концерта. Во время номера на сцену выходит человек в военной форме с папкой в руках. К нему подходит парень в гражданской форме и одним ударом сбивает его с ног.

"Когда в школьных стенах дети играют в спектакли о войне, это может быть способом осмысления трагедии. Но когда в сценарии появляется сцена избиения украинского военнослужащего — это уже симптом серьезной проблемы. Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник", — написал он.

Виталий Саранцев задался вопросом по поводу того, как общественность дошла до того, что мобилизация — необходимый шаг для выживания страны — стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий и предположил, что в этом виноваты взрослые, которые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", в то время пока настоящие преступники сидят в Кремле.

"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный — враг, а "утащить" ему — проявление героизма, то всем нам — огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", — подытожил он.

Реакция на школьную сценку военных и общественности

В комментариях под публикацией украинские военнослужащие призвали министра образования Украины Оксена Лисового разобраться в ситуации, в частности выяснить, кто из учителей школы согласовал такой номер в программе концерта.

Пока что министр на скандал со сценкой не отреагировал.

На странице 309-й школы пока скандал с выступлением на концерте в честь Дня Валентина пока не комментировали, но уже начали получать гневные комментарии от украинцев.

В Дарницкой райгосадминистрации Киева прокомментировали ситуацию, которая сложилась в ООШ №309. Здесь заявили, что проведут расследование.

"С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого ученики продемонстрировали избиение представителя ТЦК — управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ровенской области военнообязанные мужчины избили работников ТЦК и СП. Им нанесли тяжкие телесные повреждения и повредили их автомобиль.

5 февраля сообщалось, что в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены.