Получили тяжкие повреждения: на Ровенской области избили работников ТЦК и разбили их авто

Нападавшие сейчас находятся в розыске. Им грозит наказание за избиение и препятствование деятельности военных формирований.

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В Ровенской области военнообязанные мужчины избили работников Территориального центра комплектования и соцподдержки. Им нанесли тяжкие телесные повреждения и повредили их автомобиль. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК.

"Во время проверки военно-учетных документов, лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения последними своих служебных полномочий, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику. На место происшествия были направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи", — говорится в сообщении.

В ТЦК пообещали, что виновных в нападении на работников терцентра комплектования найдут и накажут и напомнили, что они будут нести ответственность по статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований" и по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Напомним, что 6 февраля сообщалось, что из-за взрывов в зданиях ТЦК, нападений и убийств военнослужащих терцентров в зданиях ТЦК решили усилить меры безопасности.

5 февраля сообщалось, что в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены.