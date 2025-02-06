После серии терактов в ТЦК усиливают меры безопасности, — Истомин

Проводится увеличение объектов видеонаблюдения и военнослужащих для охраны помещений и зданий.

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Взрывы в зданиях ТЦК и нападения и убийства военнослужащих терцентров заставляют их руководство принимать меры, чтобы защитить своих работников. В частности, на Полтавщине в зданиях ТЦК решили усилить меры безопасности. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Просто сейчас ведутся работы по усилению охраны территории. Проводится увеличение объектов видео наблюдения и лиц для охраны. Для жителей будут некоторые неудобства, им придется больше ждать во время их прибытия. Осмотр их рюкзаков и пакетов и так сейчас проводится", — рассказал он.

Роман Истомин отметил, что военнослужащие ТЦК совсем не против увеличения количества камер, в том числе и наличия нагрудных камер.

Меры безопасности также усиливают в военкоматах Львовщины, сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что 5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены.

В Нацполиции говорят, что человек пришел к зданию ТЦК с сумкой в руках и попросил ее передать. Именно в этот момент произошел взрыв.