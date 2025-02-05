Взрыв ТЦК в Каменец-Подольском: погиб человек, совершивший подрыв, — Нацполиция

По информации главы Нацполиции Ивана Выговского, человек подошел к ТЦК с сумкой в руках и попросил ее передать. Именно в этот момент произошел взрыв.

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Во время взрыва возле здания ТЦК и СП в Каменец-Подольском Хмельницкой области погиб человек, который принес взрывчатку. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Иван Выговский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Лицо подошло к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросила якобы передать передачу и в тот же миг произошел взрыв. Есть пострадавшие 4 человека. Лицо, которое совершало это преступление, погибло", — рассказал глава ведомства.

Он добавил, что в этом году уже есть 9 подобных фактов. Последний из них — 5 февраля в 13.00 в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Мэр города Каменец-Подольский уточнил, что от взрыва пострадали четыре человека. Среди них — двое врачей, которые работали во время военно-врачебной комиссии. Также среди пострадавших один военный и один прохожий человек.

Взрыв в Каменец-Подольском: что известно

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. В СМИ сообщали о погибшем и раненых, однако официально в полиции эту информацию не подтверждали.

По информации народного депутата Софии Федины, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. По ее мнению, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва".

В Хмельницком ТЦК и СП прокомментировали ситуацию. Там отметили, что взрыв произошел "на территории", но не уточнили — внутри или снаружи здания.

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали инцидент в Хмельницкой области. Там отметили, что спецслужбы РФ ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы. Впоследствии их "убирают".

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент. В частности, вечером 1 февраля вблизи ТЦК в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Обстоятельства происшествия выясняются. В полиции сообщили об одном пострадавшем, который получил легкие ранения. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

Также недавно в Ровно в результате взрыва в областном ТЦК погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.