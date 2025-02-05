Взрыв в Каменец-Подольском: неизвестный бросил гранату в здание ТЦК, — нардеп

По мнению нардепа Софии Федины, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва". Они же в свою очередь ищут быстрых подработок.

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Взрыв возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. Об этом сообщила народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" София Федина.

"Теракт в Каменце-Подольском: неизвестный бросил гранату в здание ТЦК. Предварительно, погиб мужчина, четыре человека травмированы", — добавила она.

Народный депутат отметила, что таким лицам "не должно быть прощения". По словам Софии Федины, скорее всего, "их вербует Москва — маргиналов, которые ищут быстрые подработки в интернете".

Ситуацию также прокомментировал мэр города Михаил Поситко. Он отметил, что в помещении ТЦК и СП, где работала ВЛК, прогремел взрыв.

"На месте работают правоохранители. Раненым медиками оказывается необходимая помощь", — добавил городской голова.

Взрыв в Каменец-Подольском: что известно

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В СМИ сообщали, что в результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены. В полиции Хмельницкой области подтвердили факт взрыва вблизи ТЦК в городе Каменец-Подольский, однако информации о погибших и раненых не предоставили.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что российские спецслужбы начали активно использовать чувствительную для украинцев социальную тему с ТЦК и привлекать к терактам молодежь. Там предупредили, что исполнители обещанных за это денег не получат и могут потерять жизнь.