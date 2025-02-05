"Диверсанты гарантированно умрут": в ЦПД предупредили молодежь об участии в подрыве ТЦК
Спецслужбы РФ ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы. Самих исполнителей "убирают", когда те несут взрывчатку.
Российские спецслужбы начали активно использовать чувствительную для украинцев социальную тему с ТЦК и привлекать к терактам молодежь. В Центре противодействия дезинформации при СНБО предупреждают, что исполнители обещанных за это денег не получат и могут потерять жизнь.
По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, ГРУ РФ и ФСБ РФ обещают диверсантам против военных в Украине деньги, но обманывают их. Обещанные средства не выплачивают, а также не сообщают исполнителям, что часто планируют активизировать взрывчатку, которую те несут, еще до того, как исполнитель ее установил.
"Они ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы, часто без конкретики (съезди туда и отнеси пакет). Завербованных диверсантов россияне просто используют и бросают. Важно понимать, что диверсанты гарантированно или умрут, или надолго сядут в наиболее короткие сроки, потеряв будущее", — написал Андрей Коваленко.
Между тем, украинские военные обращают внимание на то, что россияне "пронюхали" и подхватили социально чувствительную тему с ТЦК для украинцев и начали это все раскручивать по методичке.
"Скоро взрывы в ТЦК и нападения на работников могут финансово мотивироваться п**арами через соцсети, вроде того, что происходит с поджогами автомобилей военных, они просто будут искать дурачков, которые будут думать, что заработают бабла, а в итоге заработают тюрьму", — написал в своем телеграмм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Подрывы зданий ТЦК в Украине
Напомним, что 2 февраля в городе Павлоград Днепропетровской области возле здания районного ТЦК и СП произошел взрыв. 5 февраля СБУ и полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в теракте. Исполнителем взрыва стал завербованный агент, которого использовали "втемную" и намеренно ликвидировали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания.
Также сообщалось, что в Ровно в здании ТЦК прогремел взрыв. Погиб военнослужащий.
5 февраля в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. В результате погиб мужчина, еще четыре человека ранены.