Теракт в Ровенском ТЦК: спецслужбы РФ дистанционно взорвали завербованного агента, — СБУ

По данным СБУ, 21-летнего мужчину из Житомирской области завербовали российские спецслужбы. Они заблаговременно подготовили ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны.

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Теракт в Ровенском областном ТЦК, произошедший 1 февраля, организовали спецслужбы РФ. Исполнителем взрыва стал завербованный агент, которого использовали "втемную" и намеренно ликвидировали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в среду, 5 февраля.

В результате взрыва террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Следствие установило, что спецслужбы РФ заранее запланировали уничтожение своего агента, как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны.

По материалам дела, исполнителем теракта оказался 21-летний житель Житомирской области, который не имел постоянной работы и искал быстрый заработок через телеграмм-каналы. Именно там его завербовал представитель российских спецслужб, предложив деньги за выполнение задания.

По указанию куратора агент прибыл в Ривне, имея при себе самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в туристическом рюкзаке.

Следователи установили, что взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном, который позволял спецслужбам РФ дистанционно осуществить подрыв. Кроме того, в руках террориста был еще один телефон, через камеру которого российские операторы следили за его перемещением. Как только агент вошел в здание ТЦК, они активировали взрывное устройство через входной вызов.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к преступлению лиц.

В СБУ отметили, что на днях предотвратили теракт возле районного управления полиции в Ровно, задержав двух российских агентов. Кроме того, спецслужбы разоблачили агентурную группу РФ, которая пыталась взорвать полицейский наряд на Буковине.

Напомним, 2 февраля в Павлограде Днепропетровской области возле здания ТЦК произошел взрыв.

2 февраля начальник ЦПД Андрей Коваленко заявил, что российские спецслужбы курируют операции по подрывам ТЦК.