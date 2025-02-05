Теракт в Рівненському ТЦК: спецслужби РФ дистанційно підірвали завербованого агента, — СБУ

За даними СБУ, 21-річного чоловіка з Житомирської області завербували російські спецслужби. Вони завчасно підготували ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони.

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Теракт у Рівненському обласному ТЦК, що стався 1 лютого, організували спецслужби РФ. Виконавцем вибуху став завербований агент, якого використовували "втемну" та навмисно ліквідували разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Про це повідомила Служба безпеки України у середу, 5 лютого.

Унаслідок вибуху терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Слідство встановило, що спецслужби РФ заздалегідь запланували знищення свого агента, як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони.

За матеріалами справи, виконавцем теракту виявився 21-річний мешканець Житомирської області, який не мав постійної роботи та шукав швидкий заробіток через телеграм-канали. Саме там його завербував представник російських спецслужб, запропонувавши гроші за виконання завдання.

За вказівкою куратора агент прибув до Рівного, маючи при собі саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у туристичному рюкзаку.

Слідчі встановили, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, який дозволяв спецслужбам РФ дистанційно здійснити підрив. Крім того, у руках терориста був ще один телефон, через камеру якого російські оператори стежили за його переміщенням. Як тільки агент увійшов до будівлі ТЦК, вони активували вибуховий пристрій через вхідний виклик.

Наразі триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт). Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до злочину осіб.

У СБУ зазначили, що днями запобігли теракту біля районного управління поліції у Рівному, затримавши двох російських агентів. Крім того, спецслужби викрили агентурну групу РФ, яка намагалася підірвати поліцейський наряд на Буковині.

Нагадаємо, 2 лютого у Павлограді Дніпропетровської області біля будівлі ТЦК стався вибух.

2 лютого начальник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що російські спецслужби курують операції з підривами ТЦК.