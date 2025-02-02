Біля ТЦК в Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух: є поранений

За даними поліції, біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді вибухнув невстановлений предмет. На місці події працюють правоохоронці.

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У неділю, 2 лютого, у місті Павлоград Дніпропетровської області біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) стався вибух. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення. Вибухнув невстановлений предмет.

Повідомлення про надзвичайну подію до поліції надійшло близько 18:40. На місце інциденту негайно виїхали правоохоронці.

Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Оприлюднити деталі у поліції обіцяють згодом.

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