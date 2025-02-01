На Полтавщині застрелили працівника ТЦК, який супроводжував мобілізованих: вбивцю затримали

На Полтавщині під час супроводу мобілізованих громадян застрелили співробітника ТЦК. Через кілька годин правоохоронці затримали зловмисника.

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У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції м. Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ стався збройний напад на військовослужбовця районного ТЦК. Про це повідомили у Сухопутних військах.

Як зазначається, невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанях підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею та вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив у військовослужбовця й солдат загинув на місці внаслідок важкого поранення.

Після цього, як повідомляється, зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих громадян.

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Повідомляється, що у Полтавській області введено спецоперацію "Сирена", здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

У Полтавському обласному ТЦК поінформували, що старший групи діяв відповідно до обставин – надав невідкладну допомогу, викликав швидку пораненому воїну та слідчо-оперативну групу поліції. Також він вжив заходів для переслідування зловмисників, які втекли з місця злочину.

Лікарі швидкої, що прибула на місце події, проводили заходи з реанімації, які, на жаль, не дали результату.

У загиблого військовослужбовця територіального центру комплектування залишилися дружина, діти та батьки.

У поліції уточнили, що подія сталася на автозаправці, розташованій неподалік міста Пирятина на автодорозі Київ — Харків — Довжанський близько опівночі.

Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження нападників. Фігурантів затримано із залученням спецпідрозділів поліції.

Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник — мешканець Полтави 1988 року народження.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні на автозаправній станції у Святошинському районі Києва до автомобіля підійшов невідомий чоловік та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув, а зловмисник з місця події втік.

Після затримання мотиви своїх дій чоловік пояснити не міг, оскільки перебував під дією невідомих препаратів. Під час проведення обшуку у нього виявили довідку про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.