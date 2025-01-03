Конфлікт із ТЦК у Полтаві: чоловікові могли зламати ногу, поліція це заперечує (відео)

Словесна перепалка під час перевірки документів могла перерости в бійку, чоловіка довелося госпіталізувати. Обидві сторони конфлікту повідомили поліцейським про отримані тілесні ушкодження.

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У Полтаві вранці 2 січня на вулиці Гожулівській стався конфлікт між 33-річним місцевим жителем і 42-річним військовослужбовцем ТЦК під час перевірки документів. Про це повідомив "Суспільному" прессекретар Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців зазначали, що чоловіка під час сварки госпіталізували медики, працівники ТЦК могли зламати йому ногу. На відеокадрах із соцмереж можна побачити співробітників поліції, але що передувало конфлікту і як чоловік опинився на землі, неясно.

Василь Зуб каже, що після конфлікту обидва учасники повідомили в поліцію про отримані тілесні ушкодження. Правоохоронці спростували дані про те, що військовослужбовець ТЦК міг зламати ногу полтавцю.

За цим фактом слідчі розпочали два кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, полтавський гітарист рок-гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак потрапив у скандал через дописи в соцмережах із закликами вбивати працівників ТЦК і поліцейських. Музикант стверджував, що "кожен українець зобов'язаний убити воєнкома".

Фокус раніше писав про смерть у Сумському міському ТЦК 40-річного Євгена Криводуба від черепно-мозкової травми. Чоловіка привезли в лікарню, він перебуває в комі, але не вийшов із неї.