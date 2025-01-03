Конфликт с ТЦК в Полтаве: мужчине могли сломать ногу, полиция это отрицает (видео)

Словесная перепалка при проверке документов могла перерасти в драку, мужчину пришлось госпитализировать. Обе стороны конфликта сообщили полицейским о полученных телесных повреждениях.

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В ​​Полтаве утром 2 января на улице Гожуловской произошел конфликт между 33-летним местным жителем и 42-летним военнослужащим ТЦК при проверке документов. Об этом сообщил "Суспільному" пресс-секретарь Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что мужчину в ходе ссоры госпитализировали медики, работники ТЦК могли сломать ему ногу. На видеокадрах из соцсетей можно увидеть сотрудников полиции, но что предшествовало конфликту и как мужчина оказался на земле, неясно.

Василий Зуб говорит, что после конфликта оба участника сообщили в полицию о полученных телесных повреждениях. Правоохранители опровергли данные о том, что военнослужащий ТЦК мог сломать ногу полтавчанину.

По этому факту следователи начали два уголовных производства по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, полтавский гитарист рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак попал в скандал из-за постов в соцсетях с призывами убивать работников ТЦК и полицейских. Музыкант утверждал, что "каждый украинец обязан убить военкома".

Фокус ранее писал о смерти в Сумском городском ТЦК 40-летнего Евгения Криводуба от черепно-мозговой травмы. Мужчину привезли в больницу, он находится в коме, но не вішел из нее.