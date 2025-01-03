Музыкант из Полтавы призвал к убийству работников ТЦК: его выгнали из группы, детали (фото)

В группе Burned Time Machine заявили, что не поддерживают публичных призывов своего гитариста Мирослава Щербака и разорвали с ним сотрудничество. Впоследствии музыкант выпустил видео со своими извинениями.

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Полтавский гитарист рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак оказался в скандале из-за своих постов в соцсетях, где высказывал призывы к убийству работников ТЦК и полицейских. Об этом сообщает Oboz.ua.

В своих постах в соцсети Instagram он писал призывы следующего содержания — "ТЦК должно быть убитым", "Обязанность каждого украинца — убить представителя ТЦК", "Хватит ТЦК!" и тому подобное. Заявления музыканта вызвали серьезную критику в адрес гитариста.

Впоследствии группа Burned Time Machine выступила с заявлением относительно постов своего гитариста Мирослава Щербака. В заявлении группы говорится, что их коллега "допустил катастрофическую ошибку". Также в группе убеждены, что каждый совершает ошибки, а "люди заслуживают второго шанса".

Однако после шквала критики в комментариях, впоследствии группа сообщила, что прекратила сотрудничество с этим уже бывшим гитаристом. Впоследствии сам Мирослав Щербак записал видео, в котором извинился за свое поведение, а также пообещал провести сбор для ВСУ.

"Не существует такого слова, в какую ситуацию я сам себя поставил. Но я скажу: мне страшно. Под давлением последних новостей у меня появилось ощущение, что лучше уже не будет. Это был большой крик о том, что я испугался", — сказал Мирослав, не объяснив чего именно он испугался.

Также музыкант закрыл комментарии в соцсетях и не сообщает о результатах собрания. В то же время другие провокационные посты музыканта, в которых можно заметить неуважение к закону и его исполнению, до сих пор размещены на его странице.

Провокационный пост музыканта (фото: скриншот Instagram)

Напомним, Фокус сообщал, как мужчина из Харькова после скандала с ТЦК решил служить в Нацгвардии. По словам блогера, он пережил не самый благоприятный день, но после конфликта с военными мужчина решил присоединиться к Силам обороны.

Также мы писали, что в Винницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК. В ТЦК сообщают, что раненый 54-летний военный является участником боевых действий и был ранен на фронте. Нападавший находился в розыске и был доставлен на ВВК силой.