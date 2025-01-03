Музикант з Полтави закликав до вбивства працівників ТЦК: його вигнали з гурту, деталі (фото)

В гурті Burned Time Machine заявили, що не підтримують публічних закликів свого гітариста Мирослава Щербака та розірвали з ним співпрацю. Згодом музикант випустив відео зі своїми вибаченнями.

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Полтавський гітарист рок-гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак опинився у скандалі через свої дописи в соцмережах, де висловлював заклики до вбивства працівників ТЦК і поліцейських. Про це повідомляє Oboz.ua.

У своїх постах у соцмережі Instagram він писав заклики наступного змісту — "ТЦК повинно бути вбитим", "Обов'язок кожного українця — вбити представника ТЦК", "Досить ТЦК!" тощо. Заяви музиканта викликали серйозну критику на адресу гітариста.

Згодом гурт Burned Time Machine виступив з заявою щодо постів свого гітариста Мирослава Щербака. У заяві гурту йдеться, що їхній колега "допустив катастрофічну помилку". Також у гурті переконані, що кожен робить помилки, а "люди заслуговують на другий шанс".

Однак після шквалу критики в коментарях, згодом гурт повідомив, що припинив співпрацю з цим вже колишнім гітаристом. Згодом сам Мирослав Щербак записав відео, в якому вибачився за свою поведінку, а також пообіцяв провести збір для ЗСУ.

"Не існує такого слова, в яку ситуацію я сам себе поставив. Але я скажу: мені страшно. Під тиском останніх новин у мене з'явилось відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я злякався", – сказав Мирослав, не пояснивши чого саме він злякався.

Також музикант закрив коментарі в соцмережах і не повідомляє про результати зборів. Водночас інші провокативні пости музиканта, в яких можна помітити неповагу до закону та його виконання, досі розміщені на його сторінці.

Провокативний пост музиканта (фото: скріншот Instagram)

Нагадаємо, Фокус повідомляв, як чоловік із Харкова після скандалу з ТЦК вирішив служити в Нацгвардії. За словами блогера, він пережив не найсприятливіший день, але після конфлікту з військовими чоловік вирішив приєднатися до Сил оборони.

Також ми писали, що на Вінниччині чоловік напав із ножем на співробітника ТЦК. У ТЦК повідомляють, що поранений 54-річний військовий є учасником бойових дій і був поранений на фронті. Нападник перебував у розшуку та був доставлений на ВЛК силою.