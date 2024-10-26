"Хайпанув": чоловік із Харкова після скандалу з ТЦК вирішив служити в Нацгвардії (відео)

За словами блогера, він пережив не найсприятливіший день, але після конфлікту з військовими чоловік вирішив приєднатися до Сил оборони.

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Чоловік із Харкова після скандалу з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки заявив, що збирається йти служити в Національну гвардію. Про це він заявив у нових роликах, які опублікував у соціальній мережі TikTok.

На відео українець з'явився з побитим обличчям. Під оком у нього сильні синці та почервоніння на лобі. За його словами, день видався не з легких, але з ним усе гаразд і він уже вдома.

"Звичайно я не передбачав таке, що буде, але, що є, те є. Я цю ситуацію прийняв і відпустив і хочу вам розповісти, що прийняв рішення йти в Нацгвардію", — заявив чоловік.

Окремо він подякував користувачам за підтримку і вкотре наголосив, що з ним усе добре.

Події, які відбулися, він описує як спробу зловити хайп і агресію.

"Биканув, хайпанув. Результат на обличчі. Хороший приклад, але не раджу", — підсумував українець із Харкова.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що в Харкові стався конфлікт із ТЦК і чоловіка забризкали балончиком, після чого розбили брову, про що написали в мережі. Українця зупинили на блокпості для перевірки документів. Як виявилося, суд помилково визнав його загиблим і тепер він у суді намагається довести зворотне.

Пізніше в ТЦК відреагували на відео з конфліктом у Харкові. Представники військкомату заявили, що "нападника" на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії. Чоловік вів пряму трансляцію в соціальній мережі "окремих епізодів" конфлікту.