"Хайпанул": мужчина из Харькова после скандала с ТЦК решил служить в Нацгвардии (видео)

По словам блогера, он пережил не самый благоприятный день, но после конфликта с военными мужчина принял решение присоединиться к Силам обороны.

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Мужчина из Харькова после скандала с территориальным центром комплектования и социальной поддержки заявил, что собирается идти служить в Национальную гвардию. Об этом он заявил в новых роликах, которые опубликовал в социальной сети TikTok.

На видео украинец появился с побитым лицом. Под глазом у него сильные синяки и покраснения на лбу. По его словам, день выдался не из легких, но с ним все хорошо и он уже дома.

"Конечно я не предвидел такое, что будет, но, что есть, то есть. Я эту ситуацию принял и отпустил и хочу вам рассказать, что принял решение идти в Нацгвардию", — заявил мужчина.

Отдельно он поблагодарил пользователей за поддержку и еще раз отметил, что с ним все хорошо.

События, которые произошли, он описывает как попытку словить хайп и агрессию.

"Быканул, хайпанул. Результат на лице. Хороший пример, но не советую", — подытожил украинец из Харькова.

Напомним, 25 октября сообщалось, что в Харькове произошел конфликт с ТЦК и мужчину забрызгали баллончиком, после чего разбили бровь, о чем написали в сети. Украинца остановили на блокпосте для проверки документов. Как оказалось, суд ошибочно признал его погибшим и теперь он в суде пытается доказать обратное.

Позже в ТЦК отреагировали на видео с конфликтом в Харькове. Представители военкомата заявили, что "нападающего" на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия. Мужчина вел прямую трансляцию в социальной сети "отдельных эпизодов" конфликта.