Вдарив у голову: на Вінниччині чоловік напав із ножем на співробітника ТЦК, подробиці

У ТЦК повідомляють, що поранений 54-річний військовий є учасником бойових дій і був поранений на фронті. Нападник перебував у розшуку та був доставлений на ВЛК силою.

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У Вінницькій області стався напад на співробітника районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Військовозобов'язаний перебував у розшуку, а коли його примусово доставили на військово-лікарську комісію, накинувся на військового ТЦК з ножем і вдарив його по голові, розповіла військовослужбовиця групи комунікацій Вінницького обласного ТЦК та СП Катерина Губрій у коментарі "Суспільному".

Військова повідомила, що 36-річний нападник перебував у розшуку через неявку за повісткою. Його затримали та примусово доставили до ТЦК для проходження ВЛК. У кабінеті чоловік зненацька дістав ніж і напав на військовослужбовця, намагаючись відібрати в нього табельну зброю.

За словами Катерини Губрій, перш ніж на допомогу прибігли ще двоє військовослужбовців, нападникові вдалося вдарити співробітника ТЦК у голову. Травмований 54-річний співробітник був учасником бойових дій і зазнав поранення на військовій службі.

"Шкода, що такі випадки досі трапляються у нашому суспільстві. Розбрат і негаразди грають на руку противнику й ослаблюють нас. Тому варто не забувати, хто є нашим ворогом, і що треба консолідувати зусилля на його знищення", — розповіла Губрій

Військовослужбовиця групи комунікацій зазначила, що чоловіка затримали та передали поліції, щодо інциденту тривають слідчі дії. У Національній поліції України на момент публікації матеріалу випадок не коментували.

Нагадаємо, пресслужба СБУ 27 грудня повідомила про затримання жінки та чоловіка, що заклали вибухівку біля місцевого ТЦК. Жінка Повідомлялося, що жінка з Бердичева виготовила вибухівку за інструкцією від російського куратора, а уродженець Маріуполя залишив її біля дверей центру і дистанційно підірвав.

Адвокат Олег Мицик 27 грудня розповідав, чи мобілізують в ЗСУ чоловіків 50-60 років. За його словами, ТЦК та СП продовжують призов таких громадян, однак враховують стан їхнього здоров'я, спеціальність і досвід.