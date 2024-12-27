Мають специфіку: чи мобілізують в ЗСУ чоловіків 50-60 років (відео)

Питання призову в ЗСУ чоловіків від 50 до 60 років є дискусійним, оскільки ця категорія людей може багато часу проводити по лікарнях, сказав адвокат Олег Мицик. Потім він пояснив, які облікові спеціальності все ж мобілізують.

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На сьогодні немає точної інформації про заборону мобілізації старше 50 років. Людей цієї вікової категорії продовжують призивати, причому інтерес терцентрів комплектування (ТЦК) викликають не лише ті, хто має дефіцитну військово-облікову спеціальність — наприклад, розвідник чи зв'язківець. Про можливість призову громадян старшої вікової категорії адвокат Олег Мицик розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Мобілізація старше 50 років — коментар Мицика див. з 10:11

Мицик згадав про документи, дотичні до мобілізації старше 50 років. З одного боку є директива командування Сухопутних військ, у якій ішлося про впорядкування призову таких людей, але не про заборону. З іншого — поки не ухвалений законопроєкт, у якому пропонують не брати до армії чоловіків від 55 до 60 років. Водночас у Волинському ТЦК чітко пояснили, що старших людей мобілізують, але також враховують стан здоров'я, досвід та спеціальність і, ймовірно, направляють у тилові частини, сказав адвокат.

"Питання мобілізації таких людей, хоч і дискутивне, але законом не виключене. Будемо сподіватися, що територіальні центри комплектування будуть підходити з розумом, зважаючи на специфіку людей такого віку", — наголосив він.

Зі слів юриста, значна частина людей старшого віку, які потрапили в армію, більшість часу проводять по лікарнях, і тому "ЗСУ тільки витрачають на них ресурси".

Мобілізація старше 50 років — деталі

Мицик озвучив перелік випадків та процедур, за виконання яких можуть мобілізувати старше 50 років:

якщо громадянин має дефіцитну спеціальність — розвідник, зв'язківець, фахівець в інформаційних технологіях, лікар та ін.;

якщо буде окреме мобілізаційне розпорядження командування про мобілізацію конкретного спеціаліста.

В підсумку адвокат заявив, що навіть з огляду на проблеми зі здоров'ям в людей старшого віку, він не має точної інформації, чи їх мобілізують.

"Я не можу спростувати повністю, що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час", — пролунало в ефірі.

Генштаб та Верховна Рада про мобілізацію старше 50 років

26 грудня Фокус зібрав заяви командування та нардепів щодо можливості призову чоловіків старшого віку. Зокрема, у вересні 2024 року дійсно з'явилась директива №116/2/1/21409, загальний зміст якої оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. З його слів, у документі, текст якого ніхто не публікував, ідеться про мобілізацію виключно у тому випадку, якщо є іменний запит Генштабу.

Також є заява народного депутата і члена комітету ВР з нацбезпеки Федіра Веніславського. Політик визнав, що поява у підрозділах чоловіків старше 50 років не надто ефективна, оскільки вони мало придатні до ролі штурмовиків. Згідно з даними нардепа, кількість цієї категорії мобілізованих "мінімальна", оскільки командири не можуть їх послати на передню лінію. Водночас мобілізація старше 50 років можлива, оскільки прямої заборони немає.

Тим часом у Волинському обласному ТЦК наголосили, що директива просто пояснює та впорядковує призов старших чоловіків, які цілком можуть виконувати військовий обов'язок у тилових частинах.

Зазначимо, нардеп Веніславський висловився щодо можливості демобілізації і про законопроєкт, який може з'явитись у Раді. На думку парламентаря, під час повномасштабної війни звільнення з армії неможливі, а хто говорить протилежне — той "шкідник".

Нагадуємо, 27 грудня головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський розповів, як планує змінити базову військову підготовку (БЗВП), яку проходять мобілізовані українці.