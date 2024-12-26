Заборони немає: кого можуть мобілізувати після 50 років

В ЗСУ можуть потрапити старші чоловіки, але водночас їм обиратимуть посади відповідно до стану здоров'я і з огляду на те, чи дефіцитна їхня спеціальність, пояснили в ТЦК.

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Під час воєнного стану територіальні центри комплектування (ТЦК) мобілізують чоловіків старших 50 років, оскільки керуються законами про військову службу та мобілізацію, а також постановами Кабміну. Військкоми отримали директиву про врегулювання призову цієї категорії чоловіків, але там немає пункту про заборону призову. Фокус зібрав заяви Генштабу, нардепів та військкомів щодо мобілізації громадян старшого віку.

Мобілізація після 50 років — позиція військових та нардепів

Згідно із законодавчими нормами, служити у війську під час загальної мобілізації повинні чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки або бронювання. Водночас у вересні 2024 року у медіа опублікували заяву нардепа Олексія Гончаренка щодо директиви №№116/2/1/21409 Сухопутних сил. У директиві ідеться про особливості мобілізації старше 50 років: призиватимуть лише після того, як буде окремий запит командування та військових частин на конкретну людину, яка має дефіцитну спеціальність.

Текст чи фото директиви, на яку посилався Гончаренко, не публікувався.

Народний депутат Федір Веніславський своєю чергою пояснив, що командири не охоче приймають старших людей у підрозділи, оскільки вони мають проблеми зі здоров'ям. З його слів, кількість громадян цієї категорії у війську — "мінімальна", оскільки вони "не придатні для штурмовиків". Також політик озвучив два критерії, за яких все ж мобілізують громадян віком 50–60 років:

якщо людина має військово-облікову спеціальність, яка особливо потрібна військам;

якщо людина придатна за станом здоров'я і є потреби у службі в тилових підрозділах (на кухні чи в ремонтних майстернях)

Мобілізація після 50 років — яка позиція ТЦК

Тим часом у Волинському обласному ТЦК уточнили, чи мобілізують старше 50 років. Військкоми пояснили, що вони у своїх діях орієнтуються на закон "Про військовий обов'язок і військову службу". У законі вказано, що військовозобов'язаними є громадяни від 18 до 60 років, а підлягають мобілізації у воєнний час — українці від 25 до 60 років. 50-річні потрапляють в цей діапазон, водночас у директиві, про яку розповів нардеп, ідеться не про "заборону мобілізації", а про її врегулювання. У дописі військкомату описали процедуру мобілізації громадян старшого віку:

спершу отримують висновок військово-лікарської комісії про придатність до служби;

потім перевіряють, чи є право на відстрочку на будь-яких підставах (стан здоров'я, догляд, бронювання, навчання тощо);

якщо відстрочки немає і є статус "придатний", то відбувається мобілізація;

визначаючи посаду та визначаючи місце служби, враховують стан здоров'я, професію та життєвий досвід.

Вік і граничні терміни служби

У законі про військову службу є згадка про вік військовослужбовців, після якого начебто можна звільнитись з армії. У статті 22 закону про військову службу окремо вказали граничні терміни: наприклад, рядові контрактники могли іти з армії в 45 років, а старші сержанти — з 50 років. Водночас є п. 7, в якому розповідається про службу у період особливого стану: тоді усі військовослужбовці перебувають у війську до 60 років, а старші офіцери — до 65 років. Пункт стосується і громадян старше 50 років, яких мобілізували терцентри комплектування, і також ті, хто пішов добровольцем і уклав контракт.

Мобілізація старше 50 років і граничний термін служби Фото: Скриншот

Зазначимо, 24 грудня Веніславський висловився щодо законопроєкту про демобілізацію. Нардеп пояснив, що ті, хто говорять про цей закон, є "шкідниками". З його слів, в умовах повномасштабної війни може йтися лише про ротацію, а не про звільнення з армії.

Нагадуємо, 26 грудня Фокус розповів про категорії українців віком від 18 до 60 років, яких можуть мобілізувати з 1 січня 2025 року.