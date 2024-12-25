Чи можуть ТЦК примусово утримувати чоловіків: юристи дали чітку відповідь

Юристи зазначають, що ТЦК — це не правоохоронний орган і до їх повноважень ТЦК належить лише військовий облік та організація призову на військову службу.

Related video

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень для затримання чи арешту громадян, оскільки не є правоохоронними органами та не можуть утримувати осіб у приміщеннях. Обов'язок ТЦК — військовий облік та організація призову на військову службу, розповіли юристи компанії "INSEININ".

Відповідно до чинного законодавства якщо працівники ТЦК та СП фіксують незаконні дії військовозобовʼязаних, вони мають право на притягнення таких порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Але примусової мобілізації чи утримання в приміщенні ТЦК та СП не повинно застосовуватись як санкція.

Як реагувати на утримання в приміщенні ТЦК

В подібних випадках юристи радять суворо дотримуватись правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК. Якщо військовозобовʼязані були затримані та доставленні до приміщення ТЦК та СП та відмовляються від проходження ВЛК та мобілізації, вони можуть написати письмову відмову і потім вимагати негайного звільнення.

У випадку примусового затримання, єдиним правовим способом є звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі.

"Потрібно розуміти, що військовозобовʼязаним, які підлягають призову на військову службу не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти або виконання військового обовʼязку у вигляді призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу України", — додали фахівці.

Раніше юрист розповідав, як знятись з розшуку в ТЦК. Він зазначив, що є лише один варіант розв'язання проблеми.

Також фахівець поділився нюансами мобілізації ВПО. Експерт додав, що сам статус не дає права на відстрочку, але існують деякі нюанси.