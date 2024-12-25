Могут ли ТЦК принудительно удерживать мужчин: юристы дали четкий ответ

Юристы отмечают, что ТЦК — это не правоохранительный орган и к их полномочиям ТЦК относится только воинский учет и организация призыва на военную службу.

Related video

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют полномочий для задержания или ареста граждан, поскольку не являются правоохранительными органами и не могут удерживать лиц в помещениях. Обязанность ТЦК — воинский учет и организация призыва на военную службу, рассказали юристы компании "INSEININ".

Согласно действующему законодательству если работники ТЦК и СП фиксируют незаконные действия военнообязанных, они имеют право на привлечение таких нарушителей к административной или уголовной ответственности. Но принудительной мобилизации или содержание в помещении ТЦК и СП не должно применяться как санкция.

Как реагировать на содержание в помещении ТЦК

В подобных случаях юристы советуют строго соблюдать правила воинского учета, иметь действительные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК. Если военнообязанные были задержаны и доставлены в помещение ТЦК и СП и отказываются от прохождения ВВК и мобилизации, они могут написать письменный отказ и затем требовать немедленного освобождения.

В случае принудительного задержания, единственным правовым способом является обращение в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления в виде лишения свободы.

"Нужно понимать, что военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или выполнение воинского долга в виде призыва на службу или привлечение к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины", — добавили специалисты.

Ранее юрист рассказывал, как сняться с розыска в ТЦК. Он отметил, что есть только один вариант решения проблемы.

Также специалист поделился нюансами мобилизации ВПЛ. Эксперт добавил, что сам статус не дает права на отсрочку, но существуют некоторые нюансы.