Чтобы ТЦК не объявил в розыск: юрист рассказал о нюансах мобилизации ВПЛ

Сам статус ВПЛ не дает права на отсрочку, однако при наличии определенных условий их не смогут мобилизовать.

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Мужчины призывного возраста со статусом внутренне перемещенного лица подлежат мобилизации во время действия военного положения. Наличие статуса ВПЛ имеет определенное влияние на процесс мобилизации в Украине, хотя и не освобождает автоматически от военной службы, рассказал "РБК-Украина" юрист Дмитрий Франчук.

Он отметил, что в случае потери ВПЛ военно-учетных документов или документов, подтверждающих этот статус, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и/или в соответствующие органы для их восстановления. При этом игнорирование повестки является нарушением законодательства и может привести к административной или уголовной ответственности.

"В случае получения повестки ВПЛ рекомендуется явиться в ТЦК и СП в определенный срок. Если есть основания для отсрочки, необходимо предоставить все необходимые документы", — добавил Дмитрий Франчук.

Юрист отметил, что в соответствии с нормами действующего законодательства все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые изменили место жительства из-за войны и получили статус ВПЛ, обязаны в течение 7 дней явиться в ТЦК по новому месту жительства и стать на воинский учет. Эта норма касается и тех, кто ранее уже состоял на учете в другом месте, а ее невыполнение может рассматриваться как нарушение правил воинского учета, — объясняет Франчук.

Эта категория лиц может получить повестку в любом месте, в частности, по месту жительства, работы, на улице, на блокпостах. Однако юрист подчеркнул, что представители ТЦК и СП, которые вручают повестки, должны предъявить свои служебные удостоверения.

Могут ли ВПЛ получить отсрочку

По словам Дмитрия Франчука, сам статус не является безусловным основанием для отсрочки от мобилизации. Однако существуют определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку, и среди них могут быть и ВПЛ. Решение о мобилизации этой категории граждан принимается в индивидуальном порядке с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

ВПЛ могут получить отсрочку в случае:

наличия заболеваний, которые признаны медицинской комиссией как основание для непригодности к военной службе;

если они являются студентами дневной формы обучения, аспирантами, докторантами;

наличия трех и более детей в возрасте до 18 лет, воспитание ребенка с инвалидностью, уход за больными родителями или женой (мужем);

если ВПЛ — работники критически важных предприятий, учреждений и организаций.

"Для получения отсрочки необходимо лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть свидетельства о рождении детей, медицинские справки, справки с места учебы или работы, документы, подтверждающие статус лица, нуждающегося в уходе и т.д.", — объясняет Франчук.

Напомним, что ранее представители ТЦК неоднократно мобилизовали лиц с бронированием, аргументируя это отсутствием данных в системе "Оберіг" и непризнанием бумажных документов. Фокус выяснял причины этого.

Напомним. что мобилизация студентов в Украине не проводится при условии определенных критериев. Однако в 2025 году некоторые из этой категории потеряют отсрочку.