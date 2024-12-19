Почему ТЦК мобилизуют забронированных: как оформить отсрочку и для чего лично приходить в военкомат

Представители ТЦК неоднократно мобилизовали лиц с бронированием, аргументируя это отсутствием данных в системе "Оберіг" и непризнанием бумажных документов. Фокус выяснил причины этого и объясняет особенности предоставления брони.

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Во время полномасштабного вторжения работники ТЦК и СП неоднократно злоупотребляли своим положением и нарушали права людей. Народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что к нему поступает много обращений от украинцев и организаций относительно противоправных действий военкоматов.

"Вынужден констатировать, что наметилась новая тенденция — работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование", — сказал Александр Федиенко.

По его словам, представители ТЦК аргументируют это тем, что данные лица отсутствуют в системе "Оберіг", а бумажные документы не признаются.

Мобилизация забронированных: почему ТЦК не признает бумажные документы

Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил в разговоре с Фокусом, что не видит оснований для мобилизации забронированных, если те имеют документ, удостоверяющий бронирование, и подлинность которого не вызывает сомнений.

"Хотя поскольку мы ввели электронный реестр "Оберіг", где должна быть информация о бронировании, то, конечно, если документ является настоящим, то он должен быть обязательно продублирован в системе "Оберіг". Сейчас это делается очень быстро, просто, соответствующие алгоритмы разработаны", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что если человек имеет только бумажный документ, которого нет в системе "Оберіг", то у работников ТЦК могут возникнуть сомнения относительно его подлинности. Сейчас вся информация о бронировании должна быть в "Оберіг", однако параллельно лицо может иметь бумажный документ.

Начальник по связям с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин сообщил Фокусу, что военкоматы не занимаются бронированием лица. Тогда как бумажные документы по этому поводу военнообязанный гражданин получает на предприятии, которое его забронировало.

"В плане бронирования ТЦК и СП выполняют по большому счету лишь роль внесения информации в базу данных и учета забронированных лиц", — сказал Роман Истомин.

По его словам, человек после получения документа о бронировании должен прийти в ТЦК для внесения изменений в базу данных.

На вопрос, каким образом появляется информация о бронировании лица в "Резерв+" Истомин отметил, что ТЦК не занимается функционированием приложения, однако заявлено, что в "Резерв+" информация подтягивается из базы данных "Оберіг". Таким образом, если в системе "Оберіг" нет информации о бронировании, то она не появится в "Резерв+".

В пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что согласно законодательству, предприятия, осуществляющие бронирование военнообязанных, должны оформить отсрочку в ТЦК и СП, на территории ответственности которого они размещаются. Тогда как в случае оформления бронирования через портал "Дія" перевод лица на специальный воинский учет средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Зато бронирования, оформленные без использования "Дії", не появляются в реестре автоматически. Поэтому предприятиям нужно предоставить ТЦК информацию о бронировании.

"Без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", — говорится в сообщении.

ТЦК и СП превышают свои полномочия

Адвокат, партнер компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что представители ТЦК и СП могут принудительно мобилизовать людей с бронированием из-за того, что почувствовали "свою полную безнаказанность" и "ежедневно превышают полномочия". Так военкоматы наносят вред не только национальной экономике, но и обороноспособности и собственно ТЦК.

"После того, как лицо обратится в суд, конечно эта мобилизация будет признана незаконной, с ТЦК будут взыскать средства на правовую помощь. И пока они не несут никакой ответственности за свои действия, к сожалению, это будет продолжаться. Их полностью покрывает и Национальная полиция, и Государственное бюро расследований, которые фактически продемонстрировали свою полную неспособность и неспособность работать", — заявил Ростислав Кравец.

Он убежден, что непризнание представителями ТЦК бумажных документов о бронировании является противоправным, так военкомы нарушают закон. По словам Кравца, ТЦК имеют все полномочия проверить информацию о бронировании, если та была им сообщена. Учитывая то, что они это не делают и все равно мобилизуют граждан с бронированием, адвокат считает, что их можно привлечь к ответственности не только за превышение полномочий, а в том числе и за госизмену.

"Предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 13 лет. К сожалению, представители ГБР ничего не делают для того, чтобы навести порядок в этой области", — пояснил Ростислав Кравец.

Зато адвокат советует военнообязанным гражданам, которые оказались в подобной ситуации, отказываться от мобилизации, требовать составления соответствующих протоколов в связи с наличием бронирования и выполнения ГБР своих полномочий.

Напомним, адвокат Алексей Панасенко сообщил, что забронированные от мобилизации украинцы могут выехать за границу в командировку. Важно, чтобы поездка была связана именно с работой, а не решением личных вопросов.

Ранее сообщалось, что заявку на бронирование можно подать через "Дію". На ее обработку нужны сутки, тогда как сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел "Обратите внимание".