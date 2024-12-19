ТЦК пытаются мобилизовать забронированных мужчин: нардеп обратился в Генштаб и ГБР

Генштаб и ГБР должны разобраться с нарушениями в терцентрах комплектования, заявил нардеп Александр Федиенко. С одной стороны, ТЦК не вносят данные о бронировании в "Оберег", с другой — пытаются мобилизовать и штрафуют людей за несуществующие нарушения

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Работники терцентров комплектования в Закарпатской области задержали двух работников компании-провайдера, которые выехали на ремонт линии. Военкомы проигнорировали бумажные документы о бронировании от Минцифры, а информации о защите от призыва не было в реестре "Оберег". После этого одного связиста едва не мобилизовали в ряды ВСУ. О нарушениях в работе военкоматов и о том, как с этим будут бороться, народный депутат от "Слуги народа" и член комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко написал на странице Facebook.

Федиенко отметил, что к нему поступают жалобы граждан на нарушения терцентров, которые мобилизуют людей несмотря на наличие бронирования и работу на предприятии критической инфраструктуры. Политик рассказал о трех случаях, которые "держит на контроле". Он отметил, что подобных историй у него много и количество жалоб на действия ТЦК растет. После его официальных обращений начались служебные расследования. Нардеп тем временем написал письмо к начальнику Генштаба Баргилевичу и в своей заметке в Facebook тегнул Государственное бюро расследований: требует, чтобы было расследование незаконных действий военкоматов.

"Хочу обратить внимание представителей ТЦК, не стоит злоупотреблять вашим полномочиям, балаклавы для меня это вообще как красная тряпка! Вы прячетесь от собственного народа!? Я надеюсь вы не работаете на врага?" — риторически поинтересовался Федиенко мотивами действий работников ТЦК.

Мобилизация в Украине и бронирование — детали

В сообщении нардеп кратко описывает случаи, о которых ему рассказали пострадавшие. Первый случай произошел в Закарпатской области. Бригаду из двух человек, связистов ООО "Атраком", остановили на блокпосту возле села и обнаружили, что данные одного мужчины не отображаются в системе "Оберіг". После этого работники терцентра проигнорировали бумажный документ о защите от призыва, гражданина задержали, три дня бросали из части в часть, но все же признали бронирование, говорится в заметке нардепа.

Второй случай — с четырьмя работниками этой же компании, но уже в Харьковской области. Их останавливали мужчины в военной форме, в балаклавах, которые не показали документов. У двух людей данные о бронировании не отображались в системе, но документы были на руках. На одного наложили штраф в 17 тыс. грн (позже отменили), отобрали телефоны, но людей все же отпустили, пояснил Федиенко. Третья аналогичная история произошла в Одесской области: здесь забронированного задержали, отобрали документы, запретили контактировать с родными и адвокатом, удерживали в ТЦК две недели, рассказал политик детали обращения.

Мобилизация в Украине и бронирование — письмо Федиенко о нарушении ТЦК на Закарпатье Фото: Александр Федиенко Мобилизация в Украине и бронирование — письмо Федиенко о нарушении ТЦК в Харьковской области Фото: Александр Федиенко

По мнению нардепа, он видит тенденцию в действиях ТЦК — они как будто намеренно задерживают забронированных от мобилизации. Кроме того, есть задержка с внесением данных в систему "Оберіг", из-за чего люди имеют проблемы при встрече с военкомами, указал Федиенко на еще один недостаток в работе военкоматов.

Мобилизация в Украине и бронирование — Федиенко о ТЦК и Оберег Фото: Скриншот Мобилизация в Украине и бронирование — Федиенко и обращение в ГБР Фото: Скриншот

От Генштаба и ГБР пока не отыскалось реакции на заявление нардепа Федиенко. Также не ясно, официально ли политик обращался в ГБР, или только тегнул это учреждение на Facebook. Пресс-службы указанных областных ТЦК также не комментировали обвинения в свой адрес.

Отметим, 6 декабря Фокус писал о новых правилах бронирования от мобилизации, введенных после ряда постановлений Кабинета Министров. Согласно новым правилам, забронировать могут работников критических предприятий, если они имеют зарплату выше 20 тыс. грн, а компания делает все необходимые платежи в государственный бюджет. Кроме того, чиновники обновляют статус критичности в соответствии с новыми критериями.

Напоминаем, 10 декабря адвокат Алексей Панасенко объяснил, как можно выехать за границу человеку, который имеет бронирование от предприятия.