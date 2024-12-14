Не всех мужчин разрешено бронировать: кто не избежит мобилизации в январе
В Украине заявление на бронирование можно подать через "Дію". Его обработают в течение суток, а сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел "Обратите внимание".
Некоторые военнообязанные украинцы могут избежать мобилизации, в частности, их могут забронировать. Однако работники дефицитных военно-учетных специальностей не подлежат бронированию. Подробнее об этом рассказывает "24 Канал".
Так заявление на бронирование можно подать через "Дію", его обработают в течение суток. Тогда как сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел "Обратите внимание". Однако услугу не могут получить:
- ФЛП и физические лица;
- юридические лица, которые не включены в Единый перечень;
- юридические лица, у которых истек срок действия основания внесения в Единый перечень;
- юридические лица, которые прекратили свою деятельность.
Кроме этого, согласно украинскому законодательству, не могут быть забронированы работники, которые:
- не подлежат бронированию;
- младше или старше 18-60 лет;
- не трудоустроены в этой компании;
- не имеют данных в Реестре военнообязанных.
Письмо Генштаба ВСУ от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886 содержит перечень дефицитных военно-учетных специальностей, с которыми люди не могут быть забронированы. Речь идет о военнообязанных и резервистах рядового, сержантского и старшинского состава, которые имеют определенные военно-учетные специальности, согласно Приказу Минобороны №317:
- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 — "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";
- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 — "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";
- 047, 048, 054, 055, 058 — "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";
- 065, 070, 071, 072 — "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";
- 106, 107, 108, 110 — "Стрелковые и разведывательные специальности";
- 113, 117, 118 — "Танковые специальности";
- 121, 122, 123, 124, 125, 126 — "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";
- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 — "Специальности артиллерии";
- 178, 183, 184 — "Инженерные специальности";
- 210, 216 — "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";
- 220, 221, 223, 225 — "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";
- 233, 234 — "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";
- 245, 248, 250, 251 — "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";
- 260, 261, 262, 265, 267 — "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";
- 307 — "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";
- 320, 323, 326 — "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";
- 340 — "Специальности гидроакустической техники";
- 379, 381, 382, 383 — "Подводно-технические специальности";
- 403 — "Специальности проводной связи";
- 420 — "Специальности радио- и спутниковой связи";
- 460 — "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";
- 474 — "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";
- 500, 501, 502, 503, 507 — "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";
- 525, 527, 528, 530, 531 — "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";
- 538, 543, 544 — "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного подавления, средств управления ими и технического контроля";
- 549, 550, 554 — "Специальности радиосредств радиоэлектронного подавления, средств управления ими";
- 569 — "Специальности радиотехнических средств особого назначения".
Среди лиц офицерского состава не могут забронировать от мобилизации украинцев со следующими группами ВОС, определенными Приказом №412 — 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90. Однако в группе 06 не бронируются только такие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510, а в группе 46 — 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.
Напомним, адвокат Алексей Панасенко сообщил, военнообязанные граждане с бронированием могут выехать за границу в командировку. Для этого нужно подготовить определенные документы.
Ранее в Минэкономики рассказали, что предприятие может забронировать работника, если тот работает не менее трех месяцев. Однако после вступления в силу налоговых изменений этот срок сократится до месяца.