Не всіх чоловіків дозволено бронювати: хто не уникне мобілізації у січні

В Україні заяву на бронювання можна подати через "Дію". Її опрацюють протягом доби, а повідомлення про результат надійде на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".

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Деякі військовозобовʼязані українці можуть уникнути мобілізації, зокрема, їх можуть забронювати. Проте працівники дефіцитних військово-облікових спеціальностей не підлягають бронюванню. Детальніше про це розповідає "24 Канал".

Так заяву на бронювання можна подати через "Дію", її опрацюють протягом доби. Тоді як повідомлення про результат надійде на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу". Проте послугу не можуть отримати:

ФОПи й фізичні особи;

юридичні особи, які не включені до Єдиного переліку;

юридичні особи, в яких закінчився термін дії підстави внесення до Єдиного переліку;

юридичні особи, які припинили свою діяльність.

Крім цього, згідно з українським законодавством, не можуть бути заброньовані працівники, які:

не підлягають бронюванню;

молодші або старші за 18-60 років;

не працевлаштовані в цій компанії;

не мають даних у Реєстрі військовозобовʼязаних.

Лист Генштабу ЗСУ від 20 квітня 2023 року № 300/1/С/3886 містить перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, з якими люди не можуть бути заброньовані. Йдеться про військовозобовʼязаних та резервістів рядового, сержантського й старшинського складу, які мають визначені військово-облікові спеціальності, згідно з Наказом Міноборони №317:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 — "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 — "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування";

047, 048, 054, 055, 058 — "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";

065, 070, 071, 072 — "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";

106, 107, 108, 110 — "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";

113, 117, 118 — "Танкові спеціальності";

121, 122, 123, 124, 125, 126 — "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 — "Спеціальності артилерії";

178, 183, 184 — "Інженерні спеціальності";

210, 216 — "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";

220, 221, 223, 225 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів";

233, 234 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";

245, 248, 250, 251 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";

260, 261, 262, 265, 267 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";

307 — "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";

320, 323, 326 — "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";

340 — "Спеціальності гідроакустичної техніки";

379, 381, 382, 383 — "Підводно-технічні спеціальності";

403 — "Спеціальності проводового зв'язку";

420 — "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";

460 — "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";

474 — "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";

500, 501, 502, 503, 507 — "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання";

525, 527, 528, 530, 531 — "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів";

538, 543, 544 — "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";

549, 550, 554 — "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними";

569 — "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

З-поміж осіб офіцерського складу не можуть забронювати від мобілізації українців з наступними групами ВОС, визначеними Наказом №412 — 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90. Проте в групі 06 не бронюються лише такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510, а в групі 46 — 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Нагадаємо, адвокат Олексій Панасенко повідомив, військовозобовʼязані громадяни з бронюванням можуть виїхати за кордон у відрядження. Для цього потрібно підготувати певні документи.

Раніше у Мінекономіки розповіли, що підприємство може забронювати працівника, якщо той працює не менш як три місяці. Проте після набрання чинності податкових змін цей термін скоротиться до місяця.