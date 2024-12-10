Мобілізація в Україні: за яких умов можна виїхати за кордон із бронюванням

Працівники компаній, які визнані критичними, можуть отримувати бронь від мобілізації. Це дозволяє виїхати з країни, однак юрист Олексій Панасенко розкрив кілька важливих нюансів.

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В Україні продовжує діяти загальна мобілізація, однак працівникам критичних підприємств доступне бронювання. Адвокат Олексій Панасенко пояснив, за яких умов такі люди мають право на виїзд за кордон.

Бронювання від мобілізації: хто може отримати

Головна умова для бронювання — функціонування об’єкта має бути стратегічно важливе для забезпечення повноцінної роботи державного апарату.

Право бронювати працівників мають:

органи державної влади, зокрема й місцевого самоврядування;

підприємства, організації та установи, які спеціалізуються на виконанні мобілізаційних завдань;

об’єкти господарювання, які займаються виконанням робіт або виробництвом товарів, необхідних для забезпечення потреб Сил оборони;

установи, які мають статус "критично важливих" для повноцінного функціонування економіки та забезпечення населення.

Після того, як підприємство отримує статус критичного, воно може бронювати працівників. Нині є два варіанти подання документів — на паперах через суб’єкт, який ухвалив рішення щодо критичності, або онлайн через "Дію". Другий варіант підходить лише організаціям, які були додані до Єдиного переліку Мінекономіки.

Бронювання від мобілізації: як виїхати за кордон

Виїхати за кордон, наприклад, можна у відрядження. Однак для успішного виїзду потрібно підготувати деякі документи.

Перше, що знадобиться — посвідчення особи. Йдеться про документи, які підтверджують перебування людини на спеціальному обліку, зокрема витяг з наказу Мінекономіки.

Також потрібно буде документально підтвердити мету виїзду з країни.

Таким документом може бути:

посвідчення про відрядження;

витяг з наказу;

звернення керівника до представників ДПСУ, в якому чітко зазначено, що заброньований працівник їде за кордон для реалізації службових обов’язків.

Однак юрист наголосив, що виїзд за кордон має бути пов’язаний саме з роботою, а не розв’язанням особистих питань.

Бронювання від мобілізації: важливі нюанси

Панасенко попередив, що нерідко трапляються ситуації, коли попри законні підстави для виїзду у чоловіків виникають проблеми з перетином кордону. Іноді представники прикордонної служби ухвалюють рішення безпідставно.

Адвокат порадив обов’язково фіксувати документально отриману у виїзді за кордон відмову. Потім ці документи можна буде використати для оскарження відмови через суд.

Окрім того, якщо заброньований працівник виїхав за кордон, йому важливо повернутись в країну до закінчення терміну бронювання. Інакше як самому співробітнику, так і його роботодавцю загрожуватимуть серйозні наслідки.

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