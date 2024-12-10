Зниження мобілізаційного віку: Зеленський відповів на заклики США

За словами президента України, головна мета — зберегти якомога більше життів українців, а не зброї на складах. Глава держави наголосив, що успіх у завершенні війни можливий тільки за єдності США, Європи та світової спільноти.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував дискусії про можливе зниження призовного віку до 18 років. Він наголосив, що основним завданням країни має бути забезпечення армії сучасною технікою та підготовкою особового складу, а не залучення молодих солдатів для компенсації нестачі ресурсів. Відповідне повідомлення з'явилося 10 грудня в X-акаунті українського президента.

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В Україні знизять призовний вік до 18 років? Чи погодиться Київ на умови Заходу та за яких умов

"Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом мають бути поставки ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою має бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", — ідеться в повідомленні Зеленського.

Глава держави наголосив на необхідності спільної роботи над завершенням війни в Україні.

"Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку Президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити дійсно міцний мир", — додав президент.

Зеленський зазначив, що успіх у завершенні війни можливий тільки за єдності США, Європи та світової спільноти.

"Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів — того, чого не змогли досягти інші. Щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, нам потрібна єдність — єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, — а також сильні позиції та гарантії миру", — додав гарант.

Також, за словами президента, під час розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом, він сказав йому, що Путін боїться тільки його і, можливо, Китай".

Зниження мобілізаційного віку до 18 років

9 грудня представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що в разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років усі новобранці будуть повністю забезпечені необхідним спорядженням.

Нагадаємо, 18 листопада речник МЗС Георгій Тихий заявив, що в рамках переговорів із Заходом обговорюють мобілізацію і зниження призовного віку в Україні. За його словами, розмова не має напруженого або негативного тону.

27 листопада в Reuters із посиланням на джерело в адміністрації США повідомили, що Вашингтон тисне на Україну з вимогою розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.

30 листопада нардеп Лариса Білозір повідомила, що в Україні можна мобілізувати ще 3,7 мільйона чоловіків за 25 років. Вона зазначила, що вже призвано на службу 1,2 мільйона осіб, заброньовано 600 тисяч, а 1,5 мільйона непридатні до служби.