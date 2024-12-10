Снижение мобилизационного возраста: Зеленский ответил на призывы США

По словам президента Украины, главная цель — сохранить как можно больше жизней украинцев, а не оружия на складах. Глава государства подчеркнул, что успех в завершении войны возможен только при единстве США, Европы и мирового сообщества.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дискуссии о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. Он подчеркнул, что основной задачей страны должно быть обеспечение армии современной техникой и подготовкой личного состава, а не привлечение молодых солдат для компенсации недостатка ресурсов. Соответствующее сообщение появилось 10 декабря в X-аккаунте украинского президента.

Важно

В Украине снизят призывной возраст до 18 лет? Согласится ли Киев на условия Запада и при каких условиях

"Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — говорится в сообщении Зеленского.

Глава государства подчеркнул необходимость совместной работы над завершением войны в Украине.

"Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность Президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо. Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир", — добавил президент.

Зеленский отметил, что успех в завершении войны возможен только при единстве США, Европы и мирового сообщества.

"Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов — того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, нам нужно единство — единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, — а также сильные позиции и гарантии мира", — добавил гарант.

Также, по словам президента, во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, он сказал ему, что Путин боится только его и, возможно, Китай".

Снижение мобилизационного возраста до 18 лет

9 декабря представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет все новобранцы будут полностью обеспечены необходимым снаряжением.

Напомним, 18 ноября спикер МИД Георгий Тихий заявил, что в рамках переговоров с Западом обсуждается мобилизация и снижение призывного возраста в Украине. По его словам, разговор не имеет напряженного или негативного тона.

27 ноября в Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщили, что Вашингтон давит на Украину с требованием рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

30 ноября нардеп Лариса Билозир сообщила, что в Украине можно мобилизовать еще 3,7 миллиона мужчин за 25 лет. Она отметила, что уже призвано на службу 1,2 миллиона человек, забронировано 600 тысяч, а 1,5 миллиона непригодны к службе.