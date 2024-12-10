Чи можуть українців примусово утримувати в будівлях ТЦК: пояснення юристів

Якщо громадянин відмовляється від проходження ВЛК та подальшої мобілізації — йому необхідно написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення.

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В умовах дії воєнного стану військовозобовʼязані у разі відсутності відстрочки від призову на військову службу чоловіки підлягають обовʼязковій мобілізації. Відповідно до правил військового обліку вони мають за викликом від районного ТЦК та СП прибути на військово-лікарську комісію та мобілізацію. Наразі доволі частими стали випадки, коли працівники ТЦК та СП здійснюють примусове затримання та доставлення військовозобовʼязаних. Юристи юридичної компанії INSEININ розповіли, чи законно це та поділились алгоритмом дії у випадках, якщо зафіксовані протиправні дії зі сторони ТЦК.

Хто може здійснювати затримання військовозобов'язаних

Юристи зазначили, що військовозобовʼязані, які ухиляються від виконання правил військового обліку підлягають притягненню до адміністративної відповідальності. Адміністративний розшук та доставлення порушників до ТЦК здійснює поліції. Це можливе у наступних випадках:

в разі фіксування порушень правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних;

якщо в особи відсутній військово-обліковий документ;

військовозобовʼязаний не перебуває на військовому обліку або знятий з обліку.

є ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою.

у випадку ігнорування направлення на проходження ВЛК.

В цих випадках затримання на підставі статті 262 КУпАП та є абсолютно законним. Якщо ви не порушували правила військового обліку або є невійськовозобовʼязаним чи призовником здійснення адміністративного затримання не здійснюється, адже відсутні підстави для цього.

З яких причин працівники ТЦК утримують військовозобовʼязаних

Це відбувається тому, що після прибуття до районного ТЦК військовозобовʼязаних зазвичай їх направляють на проходження військово-лікарської комісії, а потім у разі відсутності підстав для відстрочки здійснюється призов на військову службу. У звʼязку з масовим ігноруванням направлена на проходження комісії працівники ТЦК здійснюють контроль за проходження ВЛК.

Серед проблемних питань юристи також визначають явку за повісткою на відправку. В багатьох випадках особи після отримання повістки ухилялись від призову на військову службу.

Чи можуть працівники ТЦК здійснювати утримання військовозобовʼязаних

Юристи зазначають, що затримання та арешт громадян це не належить до їх повноважень, адже районні ТЦК та СП — це не правоохоронні органи, а підрозділ Збройних сил України. Вони мають вести військовий облік та проводити призов на військову службу. Якщо ж працівники фіксують незаконні дії військовозобовʼязаних, вони мають право на притягнення таких порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Алгоритм дій при утриманні працівниками ТЦК та СП військовозобов'язаних

За словами юристів, потрібно дотримуватись правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК. В разі відмови від проходження ВЛК та мобілізації можна написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення. У випадку примусового затримання, єдиним правовим способом є звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі.

"Потрібно розуміти, що військовозобовʼязаним, які підлягають призову на військову службу не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти або виконання військового обовʼязку у вигляді призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ст.336 Кримінального кодексу України", — додали в компанії.

Раніше юристи розповідали, куди можна поскаржитись на незаконні дії начальника ТЦК. Також нагадаємо, що на злочинні дії працівників ТЦК також можна поскаржитись.