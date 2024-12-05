Мобілізація в Україні: які дії працівників ТЦК незаконні та куди звертатись (список)

Закон чітко обмежує повноваження співробітників військкомату і в разі порушень громадяни можуть відстояти свої права. Для того, щоб отримати допомогу, важливо знати про кілька нюансів.

Під час загальної мобілізації працівники ТЦК мають діяти в межах своїх повноважень, не порушуючи закон. В яких ситуаціях громадяни мають знати про свої права та можуть їх відстоювати, 5 грудня розібрались у "Новини.LIVE".

Загальна мобілізація: що поза законом

Незаконними з боку працівників ТЦК вважаються такі дії:

затримання та примусове доставлення у військкомат — на це мають повноваження лише правоохоронці, вимога їхати до ТЦК без відповідних документів чи рішень є порушенням прав;

запит даних, які не стосуються військового обліку — наприклад, про доходи, нерухомість тощо;

втручання у приватне життя — політичні погляди, релігійні переконання та сімейний стан не мають цікавити працівників ТЦК (очевидно, якщо не йдеться про багатодітність та право на відстрочку або інші подібні обставини);

корупція та необ’єктивність — знайомства не мають впливати на процес мобілізації, а взаємодія з військкоматом має залишатись безплатною;

примус до медогляду без законних підстав;

фізичний або психологічний тиск — це передбачає словесні погрози та приниження.

Загальна мобілізація: куди скаржитись на ТЦК

Якщо працівники ТЦК перевищують повноваження, свідок або жертва порушення може звернутись за допомогою. Захистити свої права можна у кілька способів.

Перший варіант — звернутися на гарячу лінію. Проконсультуватись або отримати допомогу можна, зателефонувавши у Міноборони за номером 1512 або на гарячу лінію з питань мобілізації за номером 0 800 301 937.

По-друге, можна звернутись у правоохоронні органи, зокрема до поліції або прокуратури. Наприклад, застосування фізичної сили або корупція потребують негайного втручання правоохоронців.

Третє — захист прав через суд. Оскаржити незаконні дії або рішення працівників ТЦК можна у суді. Наприклад, якщо у військкоматі безпідставно відмовились розглядати документи громадянина.

Четвертий варіант — звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Скаргу до омбудсмена можна подати, якщо співробітники ТЦК порушили конституційні права.

Загальна мобілізація: що важливо знати

Якщо у військовозобов’язаного виник конфлікт із працівниками ТЦК, слід:

усе фіксувати — записати імена учасників, дату та час, описати дії; зібрати докази — йдеться про копії документів, записи розмов, залучення свідків; подати офіційну заяву, детально розписавши ситуацію та надавши зібрані докази.

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