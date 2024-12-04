"Були вирвані з контексту": Лубінець спростував заяву про викорінення "бусифікації"

Представник омбудсмена Дмитра Лубінця у столичному регіоні Микита Козиренко заявив, що в Україні нібито вдалося майже повністю викорінити так звану "бусифікацію". Сам Лубінець зазначив, що останній не займається цим питанням.

Заява регіонального представника Офісу омбудсмена Микити Козиренка, що у Києві та області майже повністю викорінена так звана "бусифікація", не відповідає дійсності. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У середу, 4 грудня, в інтерв’ю порталу "UA.NEWS" представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Києві та Київській області Микита Козиренко заявив, що в Україні під час мобілізаційних заходів майже повністю викорінена практика "бусифікації".

"Одним із найбільших успіхів, якого ми досягли разом із регіональними представництвами під керівництвом Дмитра Лубінця, є майже повне викорінення так званої "бусифікації". Це термін, який використовують для опису порушень прав людей під час мобілізації. Всі права людини, яка підлягає мобілізації або вже служить, повинні бути захищені", — розповів чиновник.

Також він наголосив, що термін "бусифікація" вживати некоректно, якщо мобілізація відбувається відповідно до законодавства, тобто у присутності відповідних органів та з відеофіксацією. У такому випадку, зазначив представник омбудсмена, права людей дотримуються.

Позиція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець спростував заяву представника, звернувши увагу, що Микита Козиренко не займається цим питанням, коментуючи іншу тематику, а його слова було вирвано з контексту.

Омбудсмен пояснив, що регіональні представники реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК й за зверненнями Офісу відкриті дисциплінарні та кримінальні провадження по випадках "бусифікації".

"Але про жодну "перемогу" й здобутки йтися не може", — заявив Дмитро Лубінець.

Зазначимо, що першоджерело повідомило, що після публікації текст інтерв'ю було оновлено й застосовано коректніші формулювання, які відображають реальну ситуацію.

Нагадаємо, у вересні начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко заявив, що відеоролики силової мобілізації висвітлюються не повністю та грають на руку ворогу, а люди, які їх знімають, роблять це на замовлення.

Мер Одеси Геннадій Труханов 4 грудня розповів, що у місті три дні не розпочинали ремонт котельні, бо комунальники боялись виходити на роботу через загрозу мобілізації.