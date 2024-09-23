"Бусифікації" стало менше: в Одеському ТЦК впевнені, що затримання знімають на замовлення

Начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко заявив, що відеоролики силової мобілізації "висвітлюються не повністю та грають на руку ворога", а люди, які їх знімають, роблять це на замовлення.

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Слово "бусифікація", яке набуло популярності під час дії закону про оновлення персональних даних як характеристика силової мобілізації, треба викорінити з вжитку. Останнім часом таких випадків стало менше. Про це заявив начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко в інтерв'ю проєкту Ukrainian Witness.

Він зазначив, що поширенню цього терміна і відповідних відео сприяли російські Telegram-канали, які висвітлюють лише ту інформацію, яку вони хочуть бачити і яку хочуть донести до суспільства. За його словами, були створені підрозділи, які протидіють ІПСО.

"З цим питанням треба боротися, його треба викоріняти це слово (бусифікація — ред.), тому що в нас у роликах, які потрапляють в Інтернет, висвітлюється неповністю інформація. Висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку нашому ворогу", — сказав Пуйко.

Він запевнив, що по кожному такому випадку проводяться спеціальні службові перевірки та службові розслідування. Зазвичай такі випадки висвітлені недостовірно — немає початку конфлікту і немає його закінчення. Люди, які знімають конфлікти з ТЦК, роблять це на замовлення.

Військком заявив, що 90% особового складу ТЦК — військовослужбовці, які пройшли війну, прийшли пораненими й з відчуттям несправедливості.

"Коли громадяни, здорові хлопці, військовозобов'язані починають не те, щоб самому з'явитися до ТЦК, пройти ВЛК … спеціально на публіку починають грати на руку ворогові й відповідно в цей час за вказівкою там чи за завданнями хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато", — заявив Пуйко.

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер визнав, що в Одесі відбувались скандальні випадки контактів військкомів з населенням, але є випадки, які висвітлюють для того, щоб зганьбити ТЦК.

"Укрпошта" розіслала першу партію тестових повісток з електронними підписами начальників ТЦК.