Пропаганда РФ і блогери: голова ОВА Кіпер прокоментував скандали з ТЦК в Одесі (відео)

Військкоми у Одеській області активно затримували людей під час мобілізації, бо інколи вони мають законне право застосовувати силу, пояснив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Все ж він погодився, що були проблеми з хабарництвом і пакунками незаконних грошей.

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Співробітники Одеського територіального центру комплектування (ТЦК) активно працюють у регіоні і кадри їхньої роботи поширюють блогери та російські пропагандисти. Випадки начебто "силової" мобілізації, які показували у соцмережах, використовуються для "хайпу". У кожному з таких інцидентів слід розбиратись, оскільки інколи на відео законно застосовували фізичну силу. З іншого боку, місцева влада намагалась впорядкувати роботу ТЦК, але інколи були навіть випадки саботажу з боку військкомів. Про особливості діяльності терцентрів комплектування голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів у інтерв'ю проєкту "Міста сили".

Скандали в ТЦК - Кіпер про ситуацію в Одесі та Одеській області див. з 14:16

Олег Кіпер погодився, що в Одесі дійсно відбувались скандальні випадки контактів військкомів з населенням. Серед іншого, згадав про випадок, коли ледь не мобілізували водія швидкої і про стихійний мітинг лікарів біля ТЦК. На його думку, блогери використовували подібні відео для "хайпу", щоб в підсумку скомпрометувати роботу терцентрів комплектування.

"Коли починаєш розбиратись, то, наприклад, людина в розшуку знаходилася і тоді дозволено застосовувати навіть якусь фізичну силу. Це висвітлюють, щоб зганьбити ТЦК. Я не говорю, що там всі святі, ми бачимо багато інших відео, але також робиться пропаганда", — сказав він.

Посадовець визнав, що були кадри від правоохоронців, які показували пакунки грошей у співробітників ТЦК. Крім того, були випадки саботажу з боку військкомів, а він, зі свого боку, сприяв звільненню деяких посадовців.

"Звичайно, це не додавало позитиву, воно було як принцип доміно. Я добивався навіть зміни керівництва ТЦК. Я вважаю, що вони саботували ці всі питання, щоб показати, що голова неспроможний", — заявив Кіпер.

Скандали в ТЦК — події в Одесі

Зазначимо, раніше Фокус писав про сутички між ТЦК та одеситами. Наприклад, 30 серпня у соцмережах з'явилось відео бійки між військкомами та нетверезим чоловіком. Згодом Одеський терцентр комплектування пояснив, що у чоловіка попросили показати військово-облікові документи, їх не було в наявності, натомість почались образи та штовханина. До подій долучились поліцейські, які затримали скандаліста. На початку серпня стався інший випадок: жінка так активно заступалась за чоловіка, що для її затримання викликали зо два десятки правоохоронців. У червня стався інцидент, про який згадав Олег Кіпер. Як свідчать кадри з місця подій, ТЦК зняли з чергування водія швидкої допомоги та завезли його у військкомат. На виручку приїхали його колеги та лікарі: під будівлею відбувся стихійний мітинг та штовханина.

Нагадуємо, 17 вересня Фокус розповів, яким категоріям військовозобов'язаних може прийти повістка у вересні.