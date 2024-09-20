Пропаганда РФ и блогеры: глава ОВА Кипер прокомментировал скандалы с ТЦК в Одессе (видео)

Военкомы в Одесской области активно задерживали людей во время мобилизации, потому что иногда они имеют законное право применять силу, пояснил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Все же он согласился, что были проблемы со взяточничеством и пакетами незаконных денег.

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Сотрудники Одесского территориального центра комплектования (ТЦК) активно работают в регионе и кадры их работы распространяют блогеры и российские пропагандисты. Случаи якобы "силовой" мобилизации, которые показывали в соцсетях, используются для "хайпа". В каждом из таких инцидентов следует разбираться, поскольку иногда на видео законно применяли физическую силу. С другой стороны, местные власти пытались упорядочить работу ТЦК, но иногда были даже случаи саботажа со стороны военкоматов. Об особенностях деятельности терцентров комплектования председатель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал в интервью проекту "Города силы".

Скандалы в ТЦК — Кипер о ситуации в Одессе и Одесской области см. с 14:16

Олег Кипер согласился, что в Одессе действительно происходили скандальные случаи контактов военкоматов с населением. Среди прочего, вспомнил о случае, когда едва не мобилизовали водителя скорой и о стихийном митинге врачей возле ТЦК. По его мнению, блогеры использовали подобные видео для "хайпа", чтобы в итоге скомпрометировать работу терцентров комплектования.

"Когда начинаешь разбираться, то, например, человек в розыске находился и тогда разрешено применять даже какую-то физическую силу. Это освещают, чтобы опорочить ТЦК. Я не говорю, что там все святые, мы видим много других видео, но также делается пропаганда", — сказал он.

Чиновник признал, что были кадры от правоохранителей, которые показывали пакеты денег у сотрудников ТЦК. Кроме того, были случаи саботажа со стороны военкомов, а он, в свою очередь, способствовал увольнению некоторых должностных лиц.

"Конечно, это не добавляло позитива, оно было как принцип домино. Я добивался даже смены руководства ТЦК. Я считаю, что они саботировали эти все вопросы, чтобы показать, что глава ОВА несостоятелен", — заявил Кипер.

Скандалы в ТЦК — события в Одессе

Отметим, ранее Фокус писал о столкновениях между ТЦК и одесситами. Например, 30 августа в соцсетях появилось видео драки между военкомами и нетрезвым мужчиной. Впоследствии Одесский терцентр комплектования объяснил, что у мужчины попросили показать военно-учетные документы, их не было в наличии, зато начались оскорбления и потасовка. К событиям присоединились полицейские, которые задержали скандалиста. В начале августа произошел другой случай: женщина так активно заступалась за мужчину, что для ее задержания вызвали два десятка правоохранителей. В июне произошел инцидент, о котором упомянул Олег Кипер. Как свидетельствуют кадры с места событий, ТЦК сняли с дежурства водителя скорой помощи и завезли его в военкомат. На выручку приехали его коллеги и врачи: под зданием состоялся стихийный митинг и потасовка.

Напоминаем, 17 сентября Фокус рассказал, каким категориям военнообязанных может прийти повестка в сентябре.