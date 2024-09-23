"Бусификации" стало меньше: в Одесском ТЦК уверены, что задержания снимают на заказ

Начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко заявил, что видеоролики силовой мобилизации "освещаются не полностью и играют на руку врага", а люди, которые их снимают, делают это по заказу.

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Слово "бусификация", которое приобрело популярность во время действия закона об обновлении персональных данных как характеристика силовой мобилизации, надо искоренить из употребления. В последнее время таких случаев стало меньше. Об этом заявил начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко в интервью проекту Ukrainian Witness.

Он отметил, что распространению этого термина и соответствующих видео способствовали российские Telegram-каналы, которые освещают только ту информацию, которую они хотят видеть и которую хотят донести до общества. По его словам, были созданы подразделения, которые противодействуют ИПСО.

"С этим вопросом надо бороться, надо искоренять это слово (бусификация. — Ред.), потому что у нас в роликах, которые попадают в Интернет, освещается неполностью информация. Освещается только та информация, которая играет на руку нашему врагу", — сказал Пуйко.

Он заверил, что по каждому такому случаю проводятся специальные служебные проверки и служебные расследования. Обычно такие случаи освещены недостоверно — нет начала конфликта и нет его окончания. Люди, которые снимают конфликты с ТЦК, делают это на заказ.

Военком заявил, что 90% личного состава ТЦК — военнослужащие, которые прошли войну, пришли ранеными и с ощущением несправедливости.

"Когда граждане, здоровые ребята, военнообязанные начинают не то, чтобы самому явиться в ТЦК, пройти ВВК... специально на публику начинают играть на руку врагу и, соответственно, в это время по указанию там или по заданию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких есть много", — заявил Пуйко.

Напомним, ранее председатель Одесской ОВА Олег Кипер признал, что в Одессе происходили скандальные случаи контактов военкоматов с населением, но есть случаи, которые освещают для того, чтобы опорочить ТЦК.

"Укрпочта" разослала первую партию тестовых повесток с электронными подписями начальников ТЦК.