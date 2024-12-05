Як 18-річним юнакам за кордоном отримати паспорт України: омбудсмен пояснив

Хлопці, які досягли 18-річчя за кордоном, повинні отримувати паспорти громадян України лише за наявності військово-облікового документа. Інакше, вважає омбудсмен Дмитро Лубінець, це буде дискримінаційний підхід.

Усі громадяни України повинні дотримуватися законодавства країни, яка не може робити винятків для тих, хто нині перебуває за кордоном. Про це під час міжнародної правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію" заявив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, інформує "Еспресо".

Омбудсмен таким чином прокоментував інформацію, що паспортні сервіси за кордоном відмовляють 18-річним юнакам, які виїхали з України ще на початку повномасштабного вторгнення, бувши неповнолітніми, у оформленні документів. Більшість з хлопців фізично не встигли стати на облік у ТЦК та не зареєстровані у Реєстрі призовників "Оберіг".

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"Є порядок, на підставі якого задля того, щоб отримати документи про громадянство України, а саме паспорт громадянина України, треба надати виключний перелік документів. В тому числі в цьому переліку є документ щодо військового обліку", — зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що країна не може робити винятків для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки, за його словами, це буде дискримінаційний підхід. Натомість, зазначив омбудсмен, в Україні усі громадяни рівні у своїх правах та обов'язках.

Нагадаємо, у вересні народний депутат Микола Княжицький заявляв, що сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства.

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