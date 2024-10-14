Хлопців від 16 до 25 років автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг": що відомо

Донецький обласний ТЦК наголосив, що громадян, яким ще не виповнилось 25 років, братимуть на військовий облік без проходження ВЛК. Це також стосується українців, які перебувають за кордоном.

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Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Громадяни віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники, не відвідуючи ТЦК та СП і не проходячи медичної комісії. Відомості про них автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг", коли вони будуть оформлювати паспорт. Про це повідомляють на сторінці Донецького обласного ТЦК та СП.

"Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це стосуватиметься зокрема і тих громадян, які проживають за кордоном.

"Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників", — пояснюють у ТЦК.

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років отримуватимуться з реєстрів Державної міграційної служби, Мін'юста та Адміністрації Держприкордонслужби.

"Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних. Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що хлопців до 25 років братимуть на військовий облік без проходження ВЛК, зокрема тих, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що громадянин може обрати військову частину у разі, якщо вирішить підписати контракт. Держава також надасть йому стабільне грошове забезпечення та соціальні гарантії.