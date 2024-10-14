Хто не чекає повістки: в ТЦК розповіли про альтернативу мобілізації

Громадянин може обрати військову частину у випадку, якщо вирішить підписати контракт. Держава також надасть йому стабільне грошове забезпечення та соціальні гарантії.

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Призов — не єдиний варіант військової служби, альтернативою мобілізації також є підписання контракту. Про переваги такого варіанту розповів під час брифінгу в Ужгородському пресклубі начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч, пише Mukachevo.net.

"Підписання контракту зі Збройними Силами України відкриває перед майбутніми військовими більше можливостей, ніж призов за мобілізацією. Окрім можливості самому обирати фах і підрозділ, в якому є бажання служити, держава також забезпечує певні соціальні гарантії контрактнику та його родині, — зазначив Сергій Шахлевіч.

Він додав, що контрактники можуть обрати будь-яку спеціальність та за бажанням навіть змінити фах.

"Ті, хто не чекає повістки, самі можуть обирати військову частину, яка подобається. Адже військова служба по мобілізації, де є державний розподіл, такого запропонувати не може. Контрактники не тільки обирають стабільне грошове забезпечення, а й забезпечення всім необхідним", — додав військовий.

За його словами, військові контрактники також мають отримувати соціальні гарантії. Крім того, їм здійснюються виплати від місцевих адміністрацій.

Раніше Фокус писав, що на думку експертів та деяких політиків, процес залучення нових людей до лав Сил оборони "буксує". До цього призвела низка причин.

Зазначимо, що Збройні сили України нерідко стають вразливими до проникнення російських агентів. Іноді під час загальної мобілізації військовими стають люди із сумнівною репутацією.