Шпигуни потрапляють до ЗСУ за призовом. Чому під час мобілізації не виявляють "кротів" ФСБ

Іноді під час загальної мобілізації військовими стають люди із сумнівною репутацією. Російських агентів виявляють за фактом скоєння злочинів, іноді це обертається масовими втратами. Фокус дізнався, чи можна швидко виявляти шпигунів у лавах ЗСУ.

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Збройні сили України нерідко стають вразливими до проникнення російських агентів. Нещодавно СБУ затримала російського агента, який мобілізувався до ЗСУ, 30-річного жителя Одеси, в планах якого було коригування ударів армії РФ по підрозділу.

Російська спецслужба завербувала його через Telegram-канали, де розміщуються пости про швидкий заробіток. Спочатку фігурант виконав "тестове завдання", а вже в серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу в одну з військових частин ЗСУ.

Пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти дислокації сил ППО. Завдяки отриманим даним окупанти хотіли вдарити, коли на об'єктах буде найбільше зосередження українських захисників. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, що це не перший випадок виявлення російських "кротів" в українській армії. У Дніпропетровській області чоловік мобілізувався і шпигував за бійцями на східному фронті за завданням кураторів із РФ. Працівники СБУ затримали "крота" під час спроби втечі до Придністров'я наприкінці лютого 2024 року через прикордонну річку.

Відомо, що підозрюваний у 2000-х роках закінчив Московський державний університет і отримав диплом юриста. Під час навчання в Росії він потрапив у поле зору військової розвідки ГРУ. Агент мобілізувався в одну з бригад ЗСУ і попрямував у район Бахмута. Перебуваючи на прифронтовій території, "кріт" збирав дані про місця базування і переміщення українських військ.

Ще один приклад — затримання в серпні 2024 року військовою контррозвідкою СБУ інформатора ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Донбасу. Контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони України передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій і військових фортифікаційних споруд. Кураторів цікавили геолокації зосередження особового складу та важкого озброєння.

"Кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до Росії: багатодітний чоловік, перетнув кордон з Євросоюзом і далі поїхав до РФ. На території Росії він встановив контакт із пропагандистом і колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим.

Проблеми контррозвідки: як виявити "кротів"?

Злив інформації та впровадження агентів — проблема не тільки української армії. Російські військові теж страждають від "кротів", але вже українських, каже Фокусу колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

За часів СРСР було створено органи військової контррозвідки, щоб стежити за агентурними мережами. До повномасштабної війни з Росією цей напрям не розвивали через непотрібність.

Фільтрація агентів на етапі мобілізації неможлива: люди в армії потрібні терміново, буквально "на позавчора", тому злочинців розшукують за фактом, зауважує експерт.

Частину агентів завербували ФСБ заздалегідь, інші — безпосередньо під час служби в ЗСУ. Причини співпраці вельми різні: один не погоджується з умовами служби, іншому не заплатили, третьому не дали підвищення і образу він висловлює роботою на спецслужби РФ.

Військовослужбовці, які співпрацюють із ФСБ, як уточнює Ступак, видають себе підозрілими розмовами, їх можуть відстежити за каналами зв'язку з кураторами. Також встановлюються підозрілі транзакції грошових переказів.

Методи обману агентів примітивні: у Росії можуть створити фіктивний рахунок в одному з банків і показати "намальовану" виписку рахунку. Ще одна поширена схема — мінімальні виплати з подальшим шантажем. Агента змушують працювати, інакше передадуть усі матеріали СБУ. Перше виконання завдання кураторів автоматично містить склад злочину, за який передбачається кримінальний термін за держзраду.

"Є моменти, коли на картки перераховують виплати люди, які перебувають в Україні. Нагадує неформальну фінансово-розрахункову систему "Хавала", яка використовується переважно на Середньому Сході, в Африці та Азії. Людина заходить в офіс, просто дає гроші, а на іншому кінці країни їх отримує виконавець в іншому офісі", — каже Ступак.

В обов'язки військової розвідки входить моніторинг месенджерів і прихованих транзакцій. Допомагає процесу пошуку і департамент кіберзлочинів СБУ, підсумував він.

Фокус раніше докладно писав, як спецслужби Росії переконують українських підлітків підпалювати автомобілі, що належать військовим. За підпал авто куратори обіцяють від 20 до 40 тисяч гривень.

На початку жовтня 2024 року СБУ викрила викладача університету в Харкові, яка коригувала удари військ РФ по місту. Інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон ЗСУ на передову.