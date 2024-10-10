Шпионы попадают в ВСУ по призыву. Почему при мобилизации не вычисляют "кротов" ФСБ

Иногда в ходе всеобщей мобилизации военными становятся люди с сомнительной репутацией. Российских агентов вычисляют по факту совершения преступлений, иногда это оборачивается массовыми потерями. Фокус узнал, можно ли быстро выявлять шпионов в рядах ВСУ.

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Вооруженные силы Украины нередко становятся уязвимыми к проникновению российских агентов. Недавно СБУ задержала мобилизовавшегося в ВСУ российского агента, 30-летнего жителя Одессы, в планах которого были корректировки ударов армии РФ по подразделению.

Российская спецслужба завербовала его через Telegram-каналы, где размещаются посты о быстром заработке. Сначала фигурант выполнил "тестовое задание", а уже в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

Приоритетными целями врага были учебные центры и пункты дислокации сил ПВО. Благодаря полученным данным оккупанты хотели ударить, когда на объектах будет наибольшее сосредоточение украинских защитников. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Отметим, что это не первый случай выявления российских "кротов" в украинской армии. В Днепропетровской области мужчина мобилизовался и шпионил за бойцами на восточном фронте по заданию кураторов из РФ. Работники СБУ задержали "крота" при попытке бегства в Приднестровье в конце февраля 2024 года через пограничную реку.

Известно, что подозреваемый в 2000-х годах закончил Московский государственный университет и получил диплом юриста. Во время учебы в России он попал в поле зрения военной разведки ГРУ. Агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ и направился в район Бахмута. Находясь на прифронтовой территории, "крот" собирал данные о местах базирования и перемещения украинских войск.

Еще один пример — задержание в августе 2024 года военной контрразведкой СБУ информатора ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по Донбассу. Контрактник одной из боевых бригад Сил обороны Украины передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений. Кураторов интересовали геолокации сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения.

"Крот" работал на ФСБ через своего отца, который в августе 2023 года выехал в Россию: многодетный мужчина, пересек границу с Евросоюзом и далее поехал в РФ. На территории России он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.

Проблемы контрразведки: как вычислить "кротов"?

Слив информации и внедрение агентов — проблема не только украинской армии. Российские военные тоже страдают от "кротов", но уже украинских, говорит Фокусу бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Во времена СССР были созданы органы военной контрразведки, чтобы следить за агентурными сетями. До полномасштабной войны с Россией данное направление не развивали по причине ненадобности.

Фильтрация агентов на этапе мобилизации невозможна: люди в армии нужны срочно, буквально "на позавчера", поэтому преступников разыскивают по факту, замечает эксперт.

Часть агентов завербовались ФСБ заранее, другие — непосредственно во время службы в ВСУ. Причины сотрудничества весьма разные: один не соглашается с условиями службы, другому не заплатили, третьему не дали повышение и обиду он выражает работой на спецслужбы РФ.

Сотрудничающие с ФСБ военнослужащие, как уточняет Ступак, выдают себя подозрительными разговорами, их могут отследить по каналам связи с кураторами. Также устанавливаются подозрительные транзакции денежных переводов.

Методы обмана агентов примитивны: в России могут создать фиктивный счет в одном из банков и показать "нарисованную" выписку счета. Еще одна распространенная схема — минимальные выплаты с последующим шантажем. Агента заставляют работать, иначе передадут все материалы СБУ. Первое исполнение задания кураторов автоматически содержит состав преступления, за который полагается уголовный срок за госизмену.

"Есть моменты, когда на карты перечисляют выплаты находящиеся в Украине люди. Напоминает неформальную финансово-расчетную систему "Хавала", используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии. Человек заходит в офис, просто дает деньги, а на другом конце страны их получает исполнитель в другом офисе", — говорит Ступак.

В обязанности военной разведки входит мониторинг мессенджеров и скрытых транзакций. Помогает процессу поиска и департамент киберпреступлений СБУ, заключил он.

Фокус ранее подробно писал, как спецслужбы России убеждают украинских подростков поджигать автомобили, принадлежащие военным. За поджог авто кураторы обещают от 20 до 40 тысяч гривен.

В начале октября 2024 года СБУ разоблачила преподавателя университета в Харькове, которая корректировала удары войск РФ по городу. Информатор отслеживал маршруты движения военных колонн ВСУ на передовую.