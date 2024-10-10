Мобілізація "буксує": експерти назвали причини зниження кількості залучених до ЗСУ

Експерти переконані, що є низка причин, які призвели до сповільнення мобілізаційних процесів. Депутати також переконані, що темпи залучення людей до лав ЗСУ дійсно зменшилися.

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Попри запевнення Міноборони про позитивну динаміку мобілізаційних процесів, експерти та деякі політики вважають, що загалом процес залучення нових людей до лав Сил оборони "буксує". Про це повідомляє Hromadske.

Журналісти пишуть, що після набуття чинності нового мобілізаційного закону Міноборони зазначило позитивну динаміку. Спікер відомства Дмитро Лазуткін у червні заявляв, що кількість охочих мобілізуватися зросла, а "процес набув іншої інтенсивності".

Однак вже у жовтні нардеп Роман Костенко, який є секретарем комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, повідомив про погіршення динаміки мобілізації. ЗМІ намагалися звернутися за коментарем до Міноборони, аби оцінити відповідність слів парламентаря. Однак ані Генштаб ЗСУ, ані Міноборони не прокоментували запит щодо мобілізаційних планів і кількості залучених до війська осіб.

Військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що думка Костенка має "особисті враження", які "є суб'єктивними". Фахівець переконаний, що достовірну інформацію про потреби мобілізації володіють лише Міноборони та Генштаб ЗСУ.

З цією думкою не погоджується аналітик Олексій Гетьман. За його словами, нардеп має доступ до держтаємниці, яка не дозволяє йому називати конкретних цифр. Однак він робить відповідні логічні висновки, виходячи з такої інформації.

"Достатньо порівняти, скільки мобілізувалося, наприклад, з початку року, і просто проаналізувати графік помісячно чи потижнево, скільки людей долучалися до Збройних сил. І можна побачити тенденцію: йде на підйом, залишається на стабільному рівні чи йде на спад", — сказав Гетьман.

Думку про зниження темпів мобілізації підтвердив інший член комітету ВР з питань нацбезпеки, депутат від провладної партії "Слуга Народу" Федір Веніславський. За його словами, темпи залучення людей до війська справді зменшилися, однак несуттєво. А головним фактором слід вважати саме збільшення кількості заброньованих осіб.

"Громадяни оновили… військово-облікові персональні дані, й активну частину з них можна було б мобілізувати, але якщо порівняти навіть з весною цього року, кількість заброньованих у нас стрімко зросла. І це також є одним із факторів зниження темпів мобілізації", — відзначив політик.

За словами Івана Тимочка, ще однією проблемою зниження мобілізаційних процесів є "сотні тисяч студентів 30-річного віку". Він відзначає, що сьогодні такі громадяни навчаються у ЗВО та отримують відстрочку від служби, і додає, що Міносвіти має розібратися, "з якого дива так різко зросло бажання вчитися" у цієї категорії осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня нардеп Роман Костенко заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку для призову до ЗСУ. На його думку, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".

9 жовтня видання The Page повідомило, що Кабмін призупиняє дію критеріїв бронювання до 15 листопада. За даними медіа, уряд планує переглянути списки підприємств, які мають право на бронювання. Про призупинення самого процесу бронювання не йдеться.