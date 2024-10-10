Мобилизация "буксует": эксперты назвали причины снижения количества привлеченных в ВСУ

Эксперты убеждены, что есть ряд причин, которые привели к замедлению мобилизационных процессов. Депутаты также убеждены, что темпы привлечения людей в ряды ВСУ действительно уменьшились.

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Несмотря на заверения Минобороны о положительной динамике мобилизационных процессов, эксперты и некоторые политики считают, что в целом процесс привлечения новых людей в ряды Сил обороны "буксует". Об этом сообщает Hromadske.

Журналисты пишут, что после вступления в силу нового мобилизационного закона Минобороны отметило положительную динамику. Спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в июне заявлял, что количество желающих мобилизоваться выросло, а "процесс приобрел другую интенсивность".

Однако уже в октябре нардеп Роман Костенко, который является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, сообщил об ухудшении динамики мобилизации. СМИ пытались обратиться за комментарием в Минобороны, чтобы оценить соответствие слов парламентария. Однако ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны не прокомментировали запрос относительно мобилизационных планов и количества привлеченных в армию лиц.

Военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что мнение Костенко имеет "личные впечатления", которые "являются субъективными". Специалист убежден, что достоверной информацией о потребностях мобилизации владеют только Минобороны и Генштаб ВСУ.

С этим мнением не согласен аналитик Алексей Гетьман. По его словам, нардеп имеет доступ к гостайне, которая не позволяет ему называть конкретных цифр. Однако он делает соответствующие логические выводы, исходя из такой информации.

"Достаточно сравнить, сколько мобилизовалось, например, с начала года, и просто проанализировать график помесячно или понедельно, сколько людей приобщались к Вооруженным силам. И можно увидеть тенденцию: идет на подъем, остается на стабильном уровне или идет на спад", — сказал Гетьман.

Мнение о снижении темпов мобилизации подтвердил другой член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, депутат от провластной партии "Слуга Народа" Федор Вениславский. По его словам, темпы привлечения людей в армию действительно уменьшились, однако несущественно. А главным фактором следует считать именно увеличение количества забронированных лиц.

"Граждане обновили... воинско-учетные персональные данные, и активную часть из них можно было бы мобилизовать, но если сравнить даже с весной этого года, количество забронированных у нас стремительно возросло. И это также является одним из факторов снижения темпов мобилизации", — отметил политик.

По словам Ивана Тимочко, еще одной проблемой снижения мобилизационных процессов являются "сотни тысяч студентов 30-летнего возраста". Он отмечает, что сегодня такие граждане учатся в ЗВО и получают отсрочку от службы, и добавляет, что Минобразования должно разобраться, "с какой стати так резко возросло желание учиться" у этой категории лиц.

Напомним, 1 октября нардеп Роман Костенко заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста для призыва в ВСУ. По его мнению, необходимо брать в армию правильных людей, а не всех подряд. Есть проблема, ведь мобилизуют "ограниченно годных", а потому на поле боя "никого нет".

9 октября издание The Page сообщило, что Кабмин приостанавливает действие критериев бронирования до 15 ноября. По данным медиа, правительство планирует пересмотреть списки предприятий, которые имеют право на бронирование. О приостановлении самого процесса бронирования речь не идет.