Кто не ждет повестки: в ТЦК рассказали об альтернативе мобилизации

Гражданин может выбрать воинскую часть в случае, если решит подписать контракт. Государство также предоставит ему стабильное денежное обеспечение и социальные гарантии.

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Призыв — не единственный вариант военной службы, альтернативой мобилизации также является подписание контракта. О преимуществах такого варианта рассказал во время брифинга в Ужгородском пресс-клубе начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич, пишет Mukachevo.net.

"Подписание контракта с Вооруженными Силами Украины открывает перед будущими военными больше возможностей, чем призыв по мобилизации. Кроме возможности самому выбирать специальность и подразделение, в котором есть желание служить, государство также обеспечивает определенные социальные гарантии контрактнику и его семье, — отметил Сергей Шахлевич.

Он добавил, что контрактники могут выбрать любую специальность и по желанию даже сменить специальность.

"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать воинскую часть, которая нравится. Ведь военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может. Контрактники не только выбирают стабильное денежное обеспечение, и обеспечение всем необходимым", — добавил военный.

По его словам, военные контрактники также должны получать социальные гарантии. Кроме того, им осуществляются выплаты от местных администраций.

Ранее Фокус писал, что по мнению экспертов и некоторых политиков, процесс привлечения новых людей в ряды Сил обороны "буксует". К этому привел ряд причин.

Отметим, что Вооруженные силы Украины нередко становятся уязвимыми к проникновению российских агентов. Иногда во время всеобщей мобилизации военными становятся люди с сомнительной репутацией.