Парней от 16 до 25 лет автоматически будут вносить в реестр "Оберег": что известно

Донецкий областной ТЦК отметил, что граждан, которым еще не исполнилось 25 лет, будут брать на воинский учет без прохождения ВВК. Это также касается украинцев, которые находятся за рубежом.

Related video

Правительство Украины приняло постановление, которое позволяет автоматически проверять и обновлять данные о военнообязанных, призывниках и резервистах. Граждане в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники, не посещая ТЦК и СП и не проходя медицинской комиссии. Сведения о них автоматически будут вносить в реестр "Оберег", когда они будут оформлять паспорт. Об этом сообщается на странице Донецкого областного ТЦК и СП.

"Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр Оберег без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет касаться в том числе и тех граждан, которые проживают за рубежом.

"Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников", — объясняют в ТЦК.

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получаться из реестров Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Госпогранслужбы.

"Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных. Актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ребят до 25 лет будут брать на воинский учет без прохождения ВВК, в частности, тех, которые находятся за рубежом.

Напомним, что ранее сообщалось, что гражданин может выбрать воинскую часть в случае, если решит подписать контракт. Государство также предоставит ему стабильное денежное обеспечение и социальные гарантии.