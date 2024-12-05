Как 18-летним юношам за рубежом получить паспорт Украины: омбудсмен объяснил

Молодые люди, достигшие 18-летия за рубежом, должны получать паспорта граждан Украины только при наличии военно-учетного документа. Иначе, считает омбудсмен Дмитрий Лубинец, это будет дискриминационный подход.

Все граждане Украины должны соблюдать законодательство страны, которая не может делать исключений для тех, кто сейчас находится за рубежом. Об этом во время международной правозащитной конференции "Отвоевывая права человека. Сохраняя демократию" заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует "Эспрессо".

Омбудсмен таким образом прокомментировал информацию, что паспортные сервисы за рубежом отказывают 18-летним юношам, которые выехали из Украины еще в начале полномасштабного вторжения, будучи несовершеннолетними, в оформлении документов. Большинство из них физически не успели стать на учет в ТЦК и не зарегистрированы в Реестре призывников "Оберіг".

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"Есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить документы о гражданстве Украины, а именно паспорт гражданина Украины, надо предоставить исключительный перечень документов. В том числе в этом перечне есть документ о воинском учете", — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что страна не может делать исключений для тех, кто находится за рубежом, поскольку, по его словам, это будет дискриминационный подход. Зато, отметил омбудсмен, в Украине все граждане равны в своих правах и обязанностях.

Напомним, в сентябре народный депутат Николай Княжицкий заявлял, что сотни тысяч людей за рубежом хотят отказаться от украинского гражданства.

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